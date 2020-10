Schweiz

St Gallen

Mord in Asylunterkunft – 16 Jahre Freiheitsstrafe für Messerstecher



Mord in Asylunterkunft – 16 Jahre Freiheitsstrafe für Messerstecher

Bild: KEYSTONE

Ein 35-jähriger Algerier hat Anfang 2018 in einer Asylunterkunft in Mels SG einen 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser tödlich verletzt. Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verurteilte ihn wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Gemäss dem am Dienstag veröffentlichten Urteil werden dem Verurteilten noch weitere kleinere Straftaten vorgeworfen. Das Gericht ordnete neben der langjährigen Freiheitsstrafe eine Landesverweisung von 15 Jahren sowie eine Busse an. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Verwahrung lehnte es ab.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte und sein Opfer, ein Asylsuchender aus Ägypten, sollen einige Monate vor der Tat einen Streit gehabt haben. Dabei soll der Ägypter den Algerier durch einen Faustschlag am linken Ohr verletzt haben. Der Beschuldigte litt danach unter einem Tinnitus.

Gegenüber einem Bekannten in St. Gallen kündigte der Beschuldigte die Tat mehrfach an. Im Februar 2018 kaufte er in einem Brockenhaus ein Messer mit 18 Zentimeter langer Klinge, fuhr nach Mels, versteckte das Messer beim Bahnhof. Danach ging er zur Asylunterkunft Heiligkreuz, wo sich das Opfer aufhielt.

Er holte das Messer, begab sich erneut zur Unterkunft, betrat den Schlafraum des Opfers und stach 29 Mal auf den Mann ein, der auf dem Bett mit dem Handy beschäftigt war. Das Opfer starb in der darauf folgenden Nacht im Spital an seinen schweren Verletzungen. Der Täter flüchtete zu Fuss, wurde aber kurz nach der Tat in Mels verhaftet.

Die Staatsanwältin warf ihm in der Verhandlung vom vergangenen Mittwoch vor, er habe planmässig und eiskalt gehandelt und vor den Augen der anderen Bewohner «wie wild auf den Ägypter eingestochen». Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren und eine Verwahrung. Der Verteidiger beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter

0 Kommentare Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln