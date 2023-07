Mehr als zehn Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden

Mehr «Schweiz»

Erneute Geduldsprobe vor dem Gotthard: 12 Kilometer Stau Richtung Süden

Stau vor dem Gotthard in Fahrtrichtung Süden am 28. Juli um 12:26 Uhr. Bild: Webcam Gotthard-Tunnel

Auch in der letzten Juli-Woche hält der Ferienverkehr in Richtung Tessin und Italien unvermindert an. Am Freitagmittag stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR auf zwölf Kilometern Länge. Auch in der Gegenrichtung war Geduld gefragt.

Zwischen Erstfeld und Göschenen brauchten Reisende Richtung Süden damit fast zwei Stunden länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf Twitter schrieb.

Der Rückreiseverkehr staute sich derweil im Tessin zwischen Quinto und Airolo auf fünf Kilometern. In Fahrtrichtung Norden betrug der Zeitverlust damit 50 Minuten. (sda)