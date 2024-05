14 Kilometer Stau und Klima-Protest: Chaotischer Pfingstsamstag vor dem Gotthard

Mehr «Schweiz»

Der Stau am Gotthard-Nordportal ist am Samstagnachmittag auf der A2 zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR 14 Kilometer lang. Um 16 Uhr betrug der Zeitverlust für Autofahrende daher laut dem TCS bis zu 2 Stunden und 20 Minuten. Am Vormittag war die Blechlawine auf bis zu 22 Kilometer Länge angewachsen.

Kurz vor Mittag wurde der Verkehr weiter behindert: Acht Klima-Aktivisten blockierten den Weg zum Tunnel, indem sie sich auf die Strasse setzten. «Zurück auf den Gotthard! Das Klima ist immer noch in Not. Wir werden wiederkommen, bis die Wissenschaft gehört wird», teilt die Gruppe auf X mit.

Während des Protests lagen die Nerven blank: Wie Videoaufnahmen zeigen, versuchten wütende Autofahrer, die Demonstrierenden eigenhändig aus dem Weg zu räumen.

Autofahrer geht auf Klima-Aktivisten los Video: watson/x/actnow_CH

Die Kantonspolizei Uri bestätigte die Aktion. In einer Medienmitteilung heisst es, die beteiligten Personen hätten nach kurzer Zeit von der Fahrbahn entfernt werden können. Die Strasse sei nach rund zehn Minuten wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Personen seien vorübergehend festgenommen und befragt worden. Nun werden sie wegen verschiedenen Tatbeständen bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Eine Möglichkeit zum Ausweichen gab es für die Automobilistinnen und Automobilisten nicht: Erstens war die Gotthard-Passstrasse wegen des vielen Schnees noch geschlossen. Zweitens staute sich der Verkehr auch auf der als Ausweichroute empfohlenen A13 in Richtung Süden.

Auch dort mussten Verkehrsteilnehmende mit beträchtlichen Wartezeiten rechnen. Bereits im Kanton Graubünden zwischen Thusis-Süd und Rofla meldete der TCS eine Verkehrsüberlastung auf verschiedenen Abschnitten. Weiter nördlich mussten Autofahrende auf der Hauptstrasse von Chur in Richtung Thusis mit einem Zeitverlust von bis zu 45 Minuten rechnen. Auf der A13 zwischen dem San Bernardino und Bellinzona TI war der Verkehr am Samstagmorgen zwischen der Passstrasse und Pian San Giacomo ebenfalls überlastet.

Auch am Grenzübergang von Chiasso-Brogeda nach Italien mussten Autofahrende wegen einer Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten rechnen. (dab/sda)