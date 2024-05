Das Pfingst-Wochenende im Süden hat seinen Preis: Schon 18 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Die Fahrt in den Süden hat auch am Samstag Geduld gebraucht. Die Autos stauten sich gegen 08.30 Uhr vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen UR bereits auf 18 Kilometern, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf der Onlineplattform X mitteilte.

Explosion in St.Petersburger Militärakademie +++ Alarm auch in Belgorod

Wie die Aufnahmequote der Zürcher Gymis aussieht – und wie viele die Probezeit bestehen

Jedes Jahr im März finden die Aufnahmeprüfungen für den Übertritt ins Gymnasium statt. Doch nicht in jedem Kanton braucht es eine Prüfung. Hier erfährst du, welche Aufnahmebedingungen die einzelnen Kantone haben – Zürich haben wir genauer unter die Lupe genommen.



Am Mittwoch hat die Zürcher Bildungsdirektion die neusten Zahlen zu den diesjährigen gymnasialen Aufnahmeprüfungen publiziert. Um an einem Gymnasium angenommen zu werden, muss in Zürich ein schriftlicher Test absolviert werden. Das ist aber längst nicht in allen Kantonen der Fall.