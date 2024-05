Auch am Grenzübergang von Chiasso-Brogeda nach Italien mussten Autofahrende wegen einer Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten rechnen. (dab/sda)

Auch dort mussten Verkehrsteilnehmende mit beträchtlichen Wartezeiten rechnen. Bereits im Kanton Graubünden zwischen Thusis-Süd und Rofla meldete der TCS eine Verkehrsüberlastung auf verschiedenen Abschnitten. Weiter nördlich mussten Autofahrende auf der Hauptstrasse von Chur in Richtung Thusis mit einem Zeitverlust von bis zu 45 Minuten rechnen. Auf der A13 zwischen dem San Bernardino und Bellinzona TI war der Verkehr am Samstagmorgen zwischen der Passstrasse und Pian San Giacomo ebenfalls überlastet.

Eine Möglichkeit zum Ausweichen gab es für die Automobilistinnen und Automobilisten nicht: Erstens war die Gotthard-Passstrasse wegen des vielen Schnees noch geschlossen. Zweitens staute sich der Verkehr auch auf der als Ausweichroute empfohlenen A13 in Richtung Süden.

Der Stau am Gotthard-Nordportal hat am Samstagmorgen auf der A2 zwischen Beckenried NW und Göschenen UR eine Länge von 22 Kilometern erreicht. Kurz nach 10.30 Uhr betrug der Zeitverlust für Autofahrende daher laut dem TCS bis zu drei Stunden und 40 Minuten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Explosion in St.Petersburger Militärakademie +++ Alarm auch in Belgorod

Angriff in Zofingen AG: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 43-jährigen Spanier

Immobilien-Experte: «Der Bundesrats-Lohn reicht nicht, um in Zürich ein Haus zu kaufen»

Arne Slot wird Trainer in Liverpool + Juve entlässt Allegri + Tuchel verlässt die Bayern

So gut kann Werbung sein – diese 26 Unternehmen haben alles richtig gemacht

Mann sticht wahllos auf Leute in Zofingen ein – 6 Verletzte, Motiv unklar

Bundesrat unterzeichnet in Widnau SG Staatsvertrag mit Österreich

Umweltminister Albert Rösti (SVP) und sein österreichischer Amtskollege Norbert Totschnig (ÖVP) haben am Freitag in Widnau SG einen Staatsvertrag für ein Hochwasserschutzprojekt am Alpenrhein (Rhesi) unterzeichnet. Beide Länder sicherten je eine Milliarde Franken zu.