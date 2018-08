Schweiz

Gotthard-Autobahn wegen brennendem Lastwagen gesperrt



Im Piottino-Tunnel bei Prato TI ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Die Autobahn A2 musste deshalb in beiden Richtungen gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Tessin über Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand.

#A2 Autostrada chiusa nelle due direzioni per incendio veicolo pesante nella #GaleriadelPiottino — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) 7. August 2018

Wie die Kantonspolizei Tessin auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte, brannte der Lastwagen vollständig aus. Personen seien keine zu Schaden gekommen. Beim Lastwagen handelte es sich um einen Autotransporter.

Auch der Gotthard-Tunnel war vorerst in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über den San Bernardino umgeleitet. (sda)

