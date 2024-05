Es geht los: Bereits 20 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard

Stau am Gotthard: 17 Punkte, die dir zeigen, was alles dahintersteckt

Am Freitagmorgen um 9 Uhr zog der traditionelle Pfingststau an, wie der TCS meldete. Das entspricht eienem Zeitverlust von rund 20 Minuten.

Frauen-WM 2027 findet in Brasilien statt +++ Frankreich mit Saudi-Söldner Kanté an EM

In Peru sind trans Menschen jetzt per Dekret «psychisch krank»

Wie die SVP Nemos Sieg «instrumentalisiert»

Die Schweiz wird den Eurovision Song Contest 2025 ausrichten. Während eine Initiative der SVP und der FDP die Gelder für die SRG drastisch kürzen will, steht diese vor einem Dilemma: Soll sie sich bedeckt halten oder der Welt ihr ganzes Können beweisen? Die Kampagne ist angelaufen.

«Oh, Oh, Oh!» Nemo begeisterte am Samstagabend in Malmö und bescherte der Schweiz den dritten Eurovisionssieg in der Geschichte. Nach Lys Assia und Céline Dion schreibt der Bieler nun Geschichte im Musikwettbewerb.