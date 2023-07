10 Tipps, wie du beschäftigt aussiehst, obwohl du am Arbeitsplatz faulenzt

Dass man auf dem Weg in die Sommerferien Geduld braucht, ist ja an sich nichts Neues. Dieses Jahr werden die Nerven aber wohl besonders strapaziert: Der Verkehrsdienst TCS und das Bundesamt für Strassen warnten vor einigen Wochen, es sei mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen als 2022 – welches das bisherige Rekordjahr war.

Ab heute hat die ganze Schweiz Schulferien. Und wie das dann so üblich ist, wollen alle gleichzeitig in den Süden (wo es noch heisser ist, imfall!). Für alle, die unterwegs sind (aber auch für alle, die sich von zu Hause aus über Stauliebhaber wundern möchten): hier der ultimative Stauticker.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Putin wollte Wagner-Söldner weiter in Ukraine kämpfen lassen +++ Getreideabkommen vor Aus

Picdump 45 – herzlich willkommen in der Meme-Galerie

A Very British Scandal: Der BBC-Star, die Sexbilder, der Junkie und der Boulevard

Warum Trump in Georgia zu Fall kommen könnte

Velofahrer findet in Weinfelden verletzten Bussard – und packt ihn in seinen Rucksack

Da fährst du durch das schöne Weinfelden im Kanton Thurgau und findest plötzlich einen verletzten Mäusebussard auf der Strasse. Was ist zu tun? Am Mittwoch war ein englischsprechender Mann von dieser Frage sichtlich überfordert. Er packte den Vogel in seinen Rucksack und fuhr ihn damit zum nächsten Polizeiposten.