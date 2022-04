12 Kilometer Stau vor dem Gotthard – und die Osterferien kommen erst

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag Mittag. Bild: Gotthard-Strassentunnel

Bereits eine Woche vor Ostern haben sich vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden lange Auto-Schlangen gebildet. Der Verkehrsdienst Viasuisse meldete am Samstagmorgen 12 Kilometer Stau mit einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden.

Der Stau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR dauere bereits seit acht Uhr an, hiess bei Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bereits um 10 Uhr sei die Blechlawine auf 12 Kilometer angewachsen.

Wegen des Ferienbeginns im Kanton Bern und in einigen deutschen Bundesländern hätten sie zwar Stau wie vor der Pandemie erwartet. 12 Kilometer am Samstagmittag seien allerdings sehr viel.

Zum Entscheid, in den Süden zu reisen, trugen wohl auch die Wetterprognosen bei: Während gemäss Meteoschweiz für den Norden am Samstag Temperaturen von 7 Grad mit vereinzelten Graupelschauern angekündigt waren, soll es im Tessin bereits am Sonntag sonniges Wetter mit Temperaturen von bis zu 17 Grad geben. (meg/sda)