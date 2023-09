Der Gotthard-Tunnel ist derzeit gesperrt. Bild: EPA/KEYSTONE

Wegen Riss in der Decke: Gotthard-Strassentunnel bleibt in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend wegen eines Risses in der Tunneldecke in beide Richtungen gesperrt worden. Betonteile fielen auf die Strasse, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte. Personen wurden keine verletzt.

Eine erste Bestandsaufnahme zeigte einen 25 Meter langen Riss in der Zwischendecke, wie das Astra in der Nacht auf Montag weiter schrieb. Die Ursache und der genaue Schaden waren zum Zeitpunkt der Mitteilung nicht geklärt. Wie lange der Tunnel gesperrt bleibt, war noch nicht bekannt.

Der Verkehr wird laut Astra über die San Bernardino-Route sowie über die Gotthard-Passstrasse umgeleitet. Die Verantwortlichen würden mit Hochdruck an der Behebung des Schadens sowie an der Analyse der Ursache arbeiten.

Der Gotthard-Strassentunnel musste am Sonntag kurz nach 16.00 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Betonteile haben sich laut Mitteilung nahe des nördlichen Tunnelportals gelöst. Auf beiden Seiten, im Norden wie im Süden, stauten sich die Autos in der Folge auf mehreren Kilometern. (sda)