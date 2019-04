Der Strassenverkehr kostet die Allgemeinheit 8,6 Mrd. Franken

Die Jackson-Doku «Leaving Neverland» erhitzt die Gemüter – 6 Gründe, warum das so ist

Der Pädophilie-Vorwurf gegenüber Michael Jackson ist nicht neu, trotzdem sorgt eine neue Doku erneut für Wirbel um genau diesen Zusammenhang. Und dies nicht zu Unrecht. Wir erklären dir wieso.

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich schreibe dir von den Nesseln aus – von den Nesseln, in die ich mich ab jenem Zeitpunkt gesetzt habe, als ich mich dazu bereit erklärt habe, mir den Dokumentarfilm objektiv anzusehen, um zu eruieren, was daran so speziell ist.

Vergiss bitte nicht, dass es hier nicht um ein Urteil, nicht um Recht und Unrecht geht, sondern darum, wieso dieser Film bei seiner Premiere am Sundance-Filmfestival für Furore gesorgt hat (und vermutlich auch zukünftig für Furore sorgen wird).