Stau in beide Richtungen: Am Gotthard braucht es am Samstag Geduld



Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu, im Aargau und weiteren Kantonen geht am Montag die Schule wieder los. Viele sind derzeit in Richtung Norden unterwegs, wie der Staumelder des Touring Club Schweiz (TCS) zeigt. Am Samstagmittag stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Südportal auf neun Kilometern, die Reisezeit verlängert sich um bis zu eine Stunde und 45 Minuten.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Airolo 9 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 45 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 7, 2021

Auch vor dem nördlichen Tunneleingang müssen Reisende Geduld haben. Laut dem TCS gab es kurz vor Mittag zehn Kilometer Stau wegen Überlastung. Der Zeitverlust beträgt etwa eine Stunde und 40 Minuten. (agl/CH Media)

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 7, 2021

