Autokolonne vor dem Gotthard erreicht erneut zehn Kilometer

Mehr «Schweiz»

Immer wieder: Stau vor dem Gotthard. archivbild: keystone

Die Autos haben sich am Samstagmorgen auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal erneut auf zehn Kilometern gestaut. Wie am Vortag mussten Autofahrende auf dem Weg in den Süden mit langen Wartezeiten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Der Zeitverlust zwischen Erstfeld und Göschenen UR betrug kurz vor 06.30 Uhr eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst Twitter weiter mitteilte.

Mit der Ferienzeit begann am Gotthard-Tunnel auch die Zeit der Staus. Der TCS rechnete im Juli insbesondere zwischen Freitag und Montag mit mehr Verkehr in Richtung Italien. Staus würden in diesen Tagen die Zehn-Kilometer-Marke jeweils problemlos übertreffen, teilte der TCS mit. Auch auf der A13, der San-Bernardino-Route, rechnete der Verkehrsdienst mit Staus. (sda)