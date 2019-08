Schweiz

Street Parade

Street Parade 2019: Alle Startzeiten, DJs und wo welche Musik spielt

Die Street Parade lockt jährlich über eine Million Techno- und Party-Begeisterte nach Zürich. Gefeiert wird auf acht Hauptbühnen, auf 28 «Love Mobiles» und in unzähligen Clubs und Bars. Hier eine Übersicht, wann wo welcher DJ sein Set abliefert.

Alle acht Minuten fährt ein neues Love Mobile beim Utoquai los und bahnt sich einen Weg durch die Menschenmassen Richtung Hafendamm Enge. Der erste fährt um 14:00 Uhr los, der letzte erreicht die Enge um 00:00 Uhr. In der Zwischenzeit legen auf acht Bühnen 62 DJs auf. Damit du den Überblick behältst, hier eine Auflistung mit Ortsangaben, Startzeiten und DJ-Sets:

Opéra Stage

Wo finde ich die Bühne?

Die Bühne befindet sich gleich beim Bellevue auf dem Sechseläutenplatz.

Was für Musik erwartet mich dort?

Die Hauptbühne der Street Parade zeigt dieses Jahr viele Residents aus dem berühmt-berüchtigten Berliner Club Berghain. Das vorherrschende Genre ist hier also Techno.

Amelie Lens @ LaPlage de Glazart for Cercle Video: YouTube/Cercle

Timetable:

13:00 Uhr: John Digweed

John Digweed 15:00 Uhr: Nastia

Nastia 16:30 Uhr: Len Faki

Len Faki 18:00 Uhr: Rødhåd

Rødhåd 19:30 Uhr: Dubfire

Dubfire 21:00 Uhr: Pan-Pot

Pan-Pot 22:30 Uhr: Amelie Lens

Center Stage

Wo finde ich die Bühne?

Diese Bühne findest du am Bürkliplatz auf der Seeseite.

Was für Musik erwartet mich dort?

An der Center Stage liegt der Fokus auf EDM. Wer es also lieber etwas poppiger und melodiöser mag, ist hier am richtigen Ort.

Toni Varga @ El Bowsque Encantado 2019 Video: YouTube/DanceTelevision

Timetable:

13:00 Uhr: Toni Varga

Toni Varga 13:00 Uhr: Tini Gessler

Tini Gessler 15:00 Uhr: Patrick Topping

Patrick Topping 16:30 Uhr: Bastian Bux

Bastian Bux 18:30 Uhr: De La Swing

De La Swing 21:00 Uhr: Erick Morillo

Erick Morillo 22:30 Uhr: Paco Osuna

Paco Osuna 22:30 Uhr: Andres Campo

Swiss Innovation Stage

Wo finde ich die Bühne?

Die Swiss Innovation Stage ist im Niederdorf am Hechtplatz versteckt

Was für Musik erwartet mich dort?

Auf dieser Bühne wird Underground gezeigt. Die Genres reichen von EDM über Techno bis Trance. Wer sich also lieber abseits der (allergrössten) Massen bewegt, findet hier vielleicht sein Glück.

La Colère – Surface

Timetable:

13:00 Uhr: Aron

Aron 14:00 Uhr: FS Bart

FS Bart 15:00 Uhr: Lara Love

Lara Love 16:00 Uhr: Unknown Citizen

Unknown Citizen 18:00 Uhr: La Colère

La Colère 19:00 Uhr: Prioleau

Prioleau 20:00 Uhr: Na Dee

Na Dee 21:00 Uhr: Qebec

Qebec 22:00 Uhr: Smalltown Collective

Clubbing Stage

Wo finde ich die Bühne?

Die Clubbing Stage ist beim Kongresshaus auf der Seeseite platziert.

Was für Musik erwartet mich dort?

Die Clubbing Stage beim Kongresshaus setzt den Fokus definitiv auf Deep House. Wer also mal etwas weniger Beats per Minute braucht, ist hier gut aufgehoben.

Nici Faerber – Podcast 126

Timetable:

13:00 Uhr: Murciano

Murciano 14:00 Uhr: Freya

Freya 15:00 Uhr: Marco Berto

Marco Berto 16:00 Uhr: Marco Capone

Marco Capone 17:00 Uhr: Louve

Louve 18:00 Uhr: Sous Sol

Sous Sol 19:00 Uhr: Nici Faerber

Nici Faerber 19:00 Uhr: Juli Lee

Juli Lee 20:00 Uhr: San Marco

San Marco 21:00 Uhr: Le Roi

Le Roi 22:00 Uhr: Anthik

Anthik 23:00 Uhr: Manon

Rakete Stage

Wo finde ich die Bühne?

Die Rakete Stage findest du auf dem Bürkliplatz vor der Nationalbank. Das DJ-Pult befindet sich im Musikpavillon.

Was für Musik erwartet mich dort?

An der Rakete Stage wechselt die Musik zwischen etwas langsameren Deephouse-Sets und härterem Techno. Die DJs sind alle aus der Schweiz, viele aus dem Dunstkreis rund um den Zürcher Club Hive. Die einzige Ausnahme bildet Magdalena, sie kommt aus Hamburg.

Animal Trainer – Krambambuli Video: YouTube/bratmusicchannel

Animal Trainer waren schon bei uns im «Wein Doch»! Video: watson/Emily Engkent

Timetable:

13:00 Uhr: Gigi Gonzalez

Gigi Gonzalez 14:00 Uhr: Soame

Soame 15:00 Uhr: Definition

Definition 16:00 Uhr: Gianni Callipari

Gianni Callipari 17:00 Uhr: Dario D'Attis

Dario D'Attis 18:00 Uhr: Reto Ardour

Reto Ardour 19:00 Uhr: Ezikiel

Ezikiel 20:00 Uhr: Magdalena

Magdalena 22:00 Uhr: Animal Trainer

Generations Stage

Wo finde ich die Bühne?

Dort, wo sonst das Tram Nummer 5 an der Station Rentenanstalt hält, wird für den Samstag eine Bühne aufgebaut.

Was für Musik erwartet mich dort?

Bei der Rentenanstalt triffst du DJs aus ganz unterschiedlichen Generationen und so sind auch die Sets sehr divers. Im Unterschied zu den anderen Stages finden hier auch die Richtungen Psychedelic Trance und Goa ihren Platz.

Liquid Cat – Psytrance Mix 2018 Video: YouTube/Johnny Fehr Design

Timetable:

13:00 Uhr: Pedro Polido

Pedro Polido 13:00 Uhr: Luca Barth

Luca Barth 14:30 Uhr: Marek Kay

Marek Kay 15:00 Uhr: Nyah SFX

Nyah SFX 16:30 Uhr: Angie Taylor

Angie Taylor 18:00 Uhr: Texola

Texola 19:30 Uhr: Rematic

Rematic 21:00 Uhr: Liquid Cat

Liquid Cat 22:30 Uhr: Total Eclipse

Hardstyle Truck

Wo finde ich die Bühne?

Der Hardstyle Truck ist das letzte der Love Mobiles und hält ca. um 21:15 Uhr kurz vor der Rentenanstalt auf der Höhe Stockerstrasse für weitere Sets.

Was für Musik erwartet mich dort?

Der Name ist hier Programm. Was dich erwartet? Hardstyle!

DJ FlowBoy an der Street Parade 2012 Video: YouTube/DeeJay FlowBoy

Timetable:

21:15 Uhr: FlowBoy



FlowBoy 22:00 Uhr: D-Joker



D-Joker 22:00 Uhr: Nanotek



Nanotek 22:00 Uhr: Technology



Technology 22:00 Uhr: Tripple-O

Opening Truck «Ants»

Wo finde ich die Bühne?

Der Opening Truck spielt vor seiner Abfahrt um 13:00 Uhr das Eröffnungs-Set gleich beim Seebad Utoquai.

Was für Musik erwartet mich dort?

Eröffnet wird die Street Parade an dieser Stage natürlich mit Techno. Die beiden DJs Steve Lawler und Davide Squillace mischen aber gerne auch mal Samples aus der klassischen Musik in ihre Sets.

Davide Squillace @ Monumental 2018 Video: YouTube/BE-AT.TV

Timetable:

13:00 Uhr: Steve Lawler



Steve Lawler 13:00 Uhr: Davide Squillace

BONUS: Nach der Street Parade ist vor dem Club

Für alle, die noch nicht genug haben um Mitternacht, wenn die letzten Bässe um das Zürcher Seebecken verhallen, bietet die Zürcher Clubszene ein Folgeprogramm. Achtung! Die Eintrittspreise sind an der Street Parade noch höher als sonst. Hier eine Auswahl:

Hive:

Location: Hardbrücke

Türöffnung: 22:00 Uhr

Musik: Techno

Eintritt: 45 Fr.

Weitere Informationen



Friedas Büxe:

Location: Albisriederplatz

Türöffnung: 22:00 Uhr

Musik: Techno

Weitere Informationen



Supermarket:

Location: Hardbrücke

Türöffnung: 20:00 Uhr

Musik: Techno

Weitere Informationen



Härterei:

Location: Hardbrücke

Türöffnung: 23:00 Uhr

Musik: Dubstep

Weitere Informationen

(leo)

