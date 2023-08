Hier feiert Bundesrat Berset an der Street Parade auf dem Love Mobile

Hier tanzt und feiert der Schweizer Bundespräsident auf dem Love Mobile

Mit einem Überraschungsbesuch hat Alain Berset am Samstag die Jubiläums-Street-Parade geehrt. Und er tanzte auf dem Klaus-Wagen.

Mehr «Schweiz»

Vor wenigen Wochen gab Noch-Bundesrat Alain Berset auf Instagram unerwartet unrasierte Einblicke in sein Ferien-Leben. Und heute Samstag ist der SP-Magistrat an der Street Parade aufgetaucht. Die Anreise erfolgte per Boot. In Begleitung der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch.

Im SRF-Interview sagte Berset, dass er mit seinem Besuch die Street Parade würdigen wolle. «Es ist der grösste kulturelle Anlass der Schweiz. Fast eine Million Personen sind hier, die friedlich feiern.»

Dann verriet er, dass er auch auf einem Love Mobile mitfahren wolle, denn: «Ich mag die Musik sehr. Ich kenne die elektronische Musik – einen Teil mindestens»

Der Überraschungs-Besuch

Kurz vor 17 Uhr bestieg Berset dann tatsächlich mitsamt der Delegation den Klaus-Wagen und posierte mit überraschten Street-Parade-Teilnehmenden für Fotos.

bild: watson

Trotz einiger Selfie-Wünsche kam der Bundespräsident auch zum Tanzen, oder zumindest zum Mitwippen.

Der Techno-Bundesrat im Video: Video: watson

Mit Strohhut und Sonnenbrille.

Bild: watson

bild: watson

Eine Teilnehmerin sagte gegenüber watson:

«Er sieht sich um, tanzt, posiert, trinkt Bier. Die Stimmung ist sehr entspannt.»

bild: watson

Zuvor hatte sich der Bundesrat das Sicherheitsdispositiv am Grossevent erklären lassen. «Es ist extrem professionell organisiert», sagte er im SRF-Interview. Er wünsche dem Anlass für die Zukunft ein «langes Leben».

Bekanntlich wird der 51-jährige Politiker im Dezember nicht zur Wiederwahl antreten.

Quellen

(dsc)