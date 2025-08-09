Nebelfelder14°
Street Parade

Street Parade 2025 in Zürich: Die grosse Technoparty live im Ticker

epa11544035 People watch a fireworks display as they attend the 31st Street Parade in Zurich, Switzerland, 10 August 2024. The annual dance music event Street Parade runs this year under the motto &#0 ...
Auch dieses Jahr werden wieder Hundertausende Raverinnen und Raver in Zürich erwartet.Bild: keystone

Heute steigt die Street Parade – und es wird heiss

Alle News und die besten Bilder und Impressionen der 32. Street Parade in Zürich.
09.08.2025, 07:3209.08.2025, 07:32
Mehr «Schweiz»

Das Wichtigste in Kürze

  • Am Samstag, 9. August 2025, wird rund um das Zürcher Seebecken wieder getanzt und gefeiert – die Street Parade steht an.
  • Ab 13 Uhr startet die Musik auf den acht Stages, ab 14 Uhr startet der Umzug der 30 Love Mobiles vom Utoquai am Bellevue vorbei bis zum Hafendamm Enge.
  • Auch dieses Jahr werden wieder Hunderttausende Raverinnen und Raver ewartet, wenn die 32. Ausgabe der Street Parade über die Bühne geht.
  • Alle News und die besten Bilder und Impressionen live hier im Ticker.

Die Standorte der 8 Stages

7:25
Es wird heiss
Die diesjährige Ausgabe der Street Parade wird viele ins Schwitzen bringen: 32 Grad sind heute Samstag in Zürich angesagt. An zwei Stellen gibt es deshalb grosse Sprinkleranlagen, an denen sich hunderte Feierfreudige gleichzeitig abkühlen können.

Die Sprinkleranlagen befinden sich beim Sechseläutenplatz und beim Bürkliplatz. Weiter erinnert Schutz & Rettung Zürich daran, viel zu trinken - allerdings keinen Alkohol - sowie Sonnenhut und Sonnencrème nicht zu vergessen.

Laut wird es ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr setzen sich dann die 29 Love Mobiles im Seefeld in Bewegung und fahren im Schritttempo Richtung Hafen Enge. Die Gratis-Party, bei der Stadt offiziell immer noch als Demonstration angemeldet, dauert bis Mitternacht. Im vergangenen Jahr blieben dabei neunzig Tonnen Abfall liegen.

Damit die Feierfreudigen sicher aus der ganzen Schweiz ans Zürcher Seebecken und in der Nacht wieder nach Hause kommen, setzen die SBB 27 Extrazüge ein. Zudem werden reguläre Züge verlängert. Für das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds gilt ein Spezialfahrplan.
07:00
Heute wird gefeiert
Es ist wieder so weit. Heute Samstag findet rund um das Zürcher Seebecken die Street Parade statt. Im watson-Liveticker kannst du in die Mega-Veranstaltung eintauchen, wirst Bilder, Videos und alle wichtigen Informationen sehen. Falls du deine Impressionen von der Party teilen willst, freuen wir uns natürlich sehr. Dafür kannst du die Input-Funktion anwählen.

Das ist die Street Parade 2024
1 / 40
Das ist die Street Parade 2024
Heute geht die Street Parade in die 31. Runde!
quelle: keystone / christian beutler
Die Street Parade 2024 im Video
Video: watson
