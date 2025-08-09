Die diesjährige Ausgabe der Street Parade wird viele ins Schwitzen bringen: 32 Grad sind heute Samstag in Zürich angesagt. An zwei Stellen gibt es deshalb grosse Sprinkleranlagen, an denen sich hunderte Feierfreudige gleichzeitig abkühlen können.



Die Sprinkleranlagen befinden sich beim Sechseläutenplatz und beim Bürkliplatz. Weiter erinnert Schutz & Rettung Zürich daran, viel zu trinken - allerdings keinen Alkohol - sowie Sonnenhut und Sonnencrème nicht zu vergessen.



Laut wird es ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr setzen sich dann die 29 Love Mobiles im Seefeld in Bewegung und fahren im Schritttempo Richtung Hafen Enge. Die Gratis-Party, bei der Stadt offiziell immer noch als Demonstration angemeldet, dauert bis Mitternacht. Im vergangenen Jahr blieben dabei neunzig Tonnen Abfall liegen.



Damit die Feierfreudigen sicher aus der ganzen Schweiz ans Zürcher Seebecken und in der Nacht wieder nach Hause kommen, setzen die SBB 27 Extrazüge ein. Zudem werden reguläre Züge verlängert. Für das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds gilt ein Spezialfahrplan.