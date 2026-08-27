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Aargauer SVP-Politiker Hagenbuch rückt in den Nationalrat nach

Aargauer SVP-Politiker Hagenbuch rückt in den Nationalrat nach

27.08.2026, 12:3427.08.2026, 12:34

Der 41-jährige Aargauer SVP-Grossrat Christoph Hagenbuch will die Nachfolge des zurücktretenden Nationalrats Andreas Glarner antreten. Dies bestätigte Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau, am Donnerstag auf Anfrage.

christoph hagenbuch
Christoph Hagenbuch will für Andreas Glarner nachrücken.bild: christoph-hagenbuch.ch

Hagenbuch gibt als Beruf selbstständiger Landwirt an. Er ist seit 2017 Mitglied des Kantonsparlaments. «Probleme lösen, statt bewirtschaften», schreibt er auf seiner Webseite. Der Familienvater wohnt in Oberlunkhofen im Bezirk Bremgarten.

Bei der Nationalratswahl im Herbst 2023 hatte Hagenbuch den zweiten Ersatzplatz auf der SVP-Liste erobert. Bereits vor ihm war mit Christian Glur ein Landwirt nachgerückt – als Ersatz für die in den Regierungsrat gewählte Nationalrätin Martina Bircher. Die aargauische SVP verfügt über sieben der 16 Aargauer Sitze in der Grossen Kammer.

Nationalrat und Kantonalpräsident Andreas Glarner gab am Mittwochabend bekannt, dass er per Ende Jahr von beiden Posten zurücktreten werde. Glarner ist seit 2015 Nationalrat und seit 2020 Kantonalpräsident. Es ist laut Glarner an der Zeit, beide Ämter in jüngere Hände zu legen. (hkl/sda)

Andreas Glarner tritt als Nationalrat und SVP-Aargau-Präsident zurück
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