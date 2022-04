Stau am Gotthard knackt wieder die Zehn-Kilometer-Marke

Der Stau ist nicht mehr ganz so schlimm wie hier am Karfreitag auf der A2 zwischcen Amsteg und Beckenried.

Der Stau ist nicht mehr ganz so schlimm wie hier am Karfreitag auf der A2 zwischcen Amsteg und Beckenried. Bild: keystone

Die Rückreise aus dem Tessin in die Deutschschweiz ist für Reisende am Freitag erneut schleppend verlaufen. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr auf der A2 im Tessin zwischen Faido und Stalvedro auf einer Länge von zehn Kilometern.

Die Schweiz hat wieder ein Büro für humanitäre Hilfe in der westukrainischen Stadt Lviv. Der Delegierte des Bundesrates, Manuel Bessler, sagt im Gespräch, warum die humanitäre Arbeit in der Ukraine frustrierend ist.

Seit einigen Tagen hat die Schweiz wieder ein Büro in Lviv. Wie ist die Lage dort?

Manuel Bessler: Aus Sicherheitsgründen war die humanitäre Hilfe bis Mitte April in Polen und Moldova stationiert und es war für uns oft frustrierend, nur bis zur Grenze gehen zu können. Seit einer Woche nun haben wir eine sogenannte Operationsbasis in Lviv, in der Westukraine. Lviv ist eine grosse Stadt mit 720’000 Einwohnern. Seit dem Krieg gibt es in der Stadt zusätzlich über 400’000 Binnenvertriebene; das heisst jede und jeder Dritte in Lviv ist ein Kriegsvertriebener. Die humanitären Bedürfnisse sind dementsprechend gigantisch.