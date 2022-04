Stau vor dem Gotthard hat sich aufgelöst

Der Oster-Rückreiseverkehr vor dem Gotthard-Tunnel läuft wieder flüssig. Der Stau zwischen Quinto und Airolo hat sich kurz nach Mitternacht aufgelöst, wie die Kantonspolizei Tessin auf Twitter mitteilte.

Am Freitag war die Rückreise aus dem Tessin in die Deutschschweiz noch schleppend verlaufen. Am Nachmittag hatte sich der Verkehr auf der A2 im Tessin zwischen Faido und Stalvedro auf einer Länge von 10 Kilometern gestaut. Bereits an den Vortagen gab es vielfach Staus. (viw/sda)