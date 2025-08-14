sonnig26°
Prozess: Tessiner Priester soll Minderjährige sexuell genötigt haben

Jugendliche massiert: Tessiner Priester vor Gericht

14.08.2025, 10:2214.08.2025, 10:22
Am Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen Priester begonnen. Der 56-Jährige soll neun Personen sexuell genötigt haben, davon vier Minderjährige. Der Mann ist seit einem Dreivierteljahr im vorzeitigen Strafvollzug.

Die Sexualdelikte haben sich laut Anklageschrift zwischen 2015 und 2023 ereignet. Der Mann war innerhalb der Diözese Lugano für die seelsorgerische Betreuung und Begleitung von Jugendlichen zuständig. Ausserdem war er Lehrer an verschiedenen Mittelschulen, war mitverantwortlich für den schulischen Religionsunterricht und gehörte verschiedenen Kommissionen an.

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Gemäss Anklageschrift werden dem Mann mehrfache sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit urteilsunfähigen oder widerstandsunfähigen Personen, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern sowie mehrfache Pornografie vorgeworfen.

Priester: «Wollte Jugendlichen mit Massage gegen Stress helfen»

Er habe unter «kognitiven Verzerrungen» gelitten, sagte der mehrerer Sexualdelikte beschuldigte Priester am Donnerstag vor dem Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano. Heute wisse er, dass er die Jugendlichen nicht hätte massieren sollen.

«Wenn ich mir heute die Geschehnisse von damals vergegenwärtige, wird mir bewusst, dass ich selber auf der Suche nach einer Massage war», sagte der 56-Jährige vor dem Geschworenengericht. Er sei «emotional verwirrt» gewesen. Einer der Jugendlichen habe in ihm eine Vaterfigur gesehen.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nur Medienschaffende sind zugelassen. (rbu/sda)

