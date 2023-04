Jedes Jahr dasselbe Bild: Wer über Ostern in den Süden will, der muss Geduld haben. Bild: keystone

Bella Stau! So lange waren die Oster-Blechlawinen am Gotthard seit 1987

Der Stau vor dem Gotthard gehört zu den Ostern wie das Eiersuchen. Experten warnen bereits vor einem Rekordjahr. Seit 1987 ist die Blechlawine im Urnerland traurige Tradition – nur die Corona-Pandemie sorgte während zweier Jahren für eine unerwartete Entlastung.

Mehr «Schweiz»

Und wieder werden sie Stossstange an Stossstange stehen, kilometerlang – wer über Ostern in den Süden will, der muss sich zunächst in Geduld üben. Vor allem vor dem Gotthard-Strassentunnel gehört der Stau mittlerweile genauso zu den Festtagen wie die Eiersuche oder das «Urbi et orbi» des Papstes.

Nachdem die allseits beliebte Reise ins Tessin wegen Corona 2020 und 2021 mehrheitlich ins Wasser gefallen war, herrschte bereits vergangene Ostern offensichtlich viel Nachholbedarf. Vor dem Gotthard bildete sich ein Stau von 22 Kilometern, bis zu dreieinhalb Stunden betrug die Wartezeit. Diese Staumarke wurde gemäss dem Verkehrsinformationsdienst Viasuisse nur 1998 übertroffen, als ein heftiger Wintereinbruch für chaotische Zustände am Gotthard und 25 Kilometer Stau sorgte.

So ist die Lage zurzeit: Liveticker Der Oster-Stau hat begonnen – bereits 5 Kilometer Blechlawine vor dem Gotthard

In diesem Jahr könnte diese wenig ruhmreiche Bestmarke gar gebrochen werden: Gemäss Viasuisse und dem TCS deutet vieles auf einen Rekordstau hin. Aus folgenden Gründen:

Sämtliche Wetterprognosen sagen im Norden deutlich kühleres Wetter voraus als im Süden.

In Italien gelten an Ostern erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie keine Corona-Regeln mehr.

Beginn der Schulferien am Osterwochenende in mehreren Kantonen und zehn deutschen Bundesländern.

Bereits heute Mittwoch staute es vor dem Gotthard erstmals, 5 Kilometer war es um ca. 13 Uhr. Die grösste Reisewelle Richtung Süden ist gemäss TCS aber am Gründonnerstag zu erwarten. Dann sei bereits «frühmorgens vor 8 Uhr mit dem Staubeginn zu rechnen.» Mit dem Höhepunkt der Blechlawine sei dann zwischen 12 Uhr und Mitternacht zu rechnen, wobei sich der Stau vor dem Nordportal in Göschenen wahrscheinlich gar nie auflösen werde.

Verlauf des Hinreiseverkehrs (2015 bis 2022): grafik: tcs

Verlauf des Rückreiseverkehrs (2015 bis 2022): grafik: tcs

Schon in der Vergangenheit waren Gründonnerstag und Karfreitag die mit Abstand staureichsten Tage am Gotthard, wie unsere aktuelle Staurecherche zeigt. In der Schweizer Mediendatenbank SMD haben wir sämtliche Staulängen am Gotthard seit 1987 aus Zeitungsartikeln und Presseberichten herausgesucht. Weiter zurückliegend war dies aufgrund fehlender Angaben nicht mehr möglich.

Die Daten zeigen, dass sich bereits in den 1980er-Jahren, als das durchschnittliche Verkehrsaufkommen noch deutlich tiefer lag als heutzutage, die Blechlawinen zu Osterbeginn aufzustauen begannen. Der Grund ist schnell gefunden: Der nur einspurig befahrbare Tunnel kann nur eine bestimmte Fahrzeugzahl schlucken – pro Stunde rund 1000 Autos und 150 Lastwagen. Schon 1987 wurde dieses Maximum am Karfreitag mit 27'134 Fahrzeugen beinahe ausgereizt.

Die Staulänge hängt aber nicht nur von der Anzahl Fahrzeugen, sondern noch von weiteren Faktoren ab. Eine grosse Rolle spielt das Wetter. Unerwartete Wintereinbrüche vor dem Nordportal können den Stau schnell in die Länge ziehen, schlechte Wetterprognosen im Süden bewirken genau das Gegenteil. Auch Unfälle vor oder im Tunnel haben einen grossen Einfluss, genau wie der Ostertermin. Je später die Festtage im Jahr liegen, desto grösser die Chance auf gutes Wetter im Süden, was sich wiederum auf das Verkehrsaufkommen auswirkt.

Neue Massnahmen gegen Stau am Gotthard 1. Die Barriere bei der Einfahrt Göschenen bleibt geschlossen.



2. Ab einer Staulänge von vier Kilometern steht auch die Einfahrt Wassen in Richtung Süden nicht mehr zur Verfügung. Damit soll verhindert werden, dass von der Autobahn auf die kantonalen Strassen ausgewichen wird.



3. Ab acht Kilometer Stau wird auf der A2 und der A4 die Höchstgeschwindigkeit reduziert: Tempo 80 gilt ab Anschluss Beckenried bis zum Gotthardtunnel, auf der A4 ab Anschluss Goldau bis Brunnen.

Der Blick auf die Statistiken zeigt aber vor allem eines: In den letzten 35 Jahren konnte nur die Pandemie den Osterstau aufhalten. Ansonsten war er – mal etwas länger, mal etwas kürzer – immer da.