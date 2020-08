Schweiz

Hochwassergefahr im Tessin und in Graubünden – höchste Gefahrenstufe



Für einige Gebiete in den Kantonen Tessin und Graubünden gilt ab Samstagnachmittag sehr grosse Hochwassergefahr. Die Stellen beim Bund, die vor Naturgefahren warnen, haben die Gefährdungsmeldung auf die höchste der fünf Warnstufen erhöht.

Die Warnung gilt ab Samstag 15.00 Uhr für 24 Stunden, wie die Naturgefahrenstellen des Bundes im Internet mitteilen. Örtlich würden bis zu 300 Millimeter Regen erwartet. Die Fachleute rechneten mit starkem Regen und teilweise auch mit Gewittern. Betroffen sind hauptsächlich der Osten des Tessins sowie das Misox und das Bergell.

Aktualisierung: Warnung des Bundes: intensiver Dauerregen. Gefahrenstufen 2 bis 5 (von 5). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/9UaUZvJkwU — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 29, 2020

«Wie aus Kübeln»

Wie SRF Meteo meldete, regnet es seit Freitagmorgen im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden «wie aus Kübeln». Besonders hart wurde am Samstagmittag die Magadinoebene getroffen. Dort fielen innert einer Stunde 47 Millimeter Regen. Die 36 Stunden-Niederschlagssumme stieg damit auf 228 Millimeter. Dies entspricht rund 125 Prozent des üblichen Monatsniederschlages in der Magadinoebene im August.

Extrem war der Regen am späten Samstagmorgen auch in Biasca. In zwei Stunden gingen dort 77 Millimeter nieder. Die Gesamtmenge beträgt dort seit Freitagmorgen knapp 170 Millimeter. In der gleichen Grössenordnung liegen die Regenmengen im Raum Locarno. In Lugano gingen bis Mittag 126 Millimeter Regen nieder, und es kam zum Teil zu Überschwemmungen. Nach einem Erdrutsch wurde die Bahnstrecke Cadenazzo - Luino (I) gesperrt.

Erste Überschwemmungen und Erdrutsche gab es schon am Freitag im Tessin, etwa in der Nähe von Gandria am Luganersee, nördlich von Bellinzona und in der Nähe von Madonna di Ponte.

Avegno ohne Trinkwasser

Avegno im Tessiner Maggiatal ist seit Samstag wegen der starken Regenfälle das Trinkwasser verunreinigt. Alertswiss ruft dazu auf, in dem Ort das Wasser nicht zu trinken und es auch nicht zum Kochen oder Waschen zu benutzen.

Viel Regen fiel auch in Graubünden, vor allem im Bergell mit mittlerweile 130 Millimetern in Soglio. Zu einem Steinschlag kam es auf der Strasse zwischen Ilanz und Trun in der Surselva. Im Bergell ging zwischen Casaccia und Vicosoprano ein Erdrutsch nieder; die Maloja-Passstrasse ist laut TCS-Verkehrsinformation gesperrt.

Auch im südwestlichen Wallis gab es sehr grosse Regenmengen. Am Lac d’Emosson wurden bis am Samstagmorgen insgesamt ebenfalls 106 Millimeter Regen registriert.

Die Schneefallgrenze bleibt laut SRF Meteo bis Sonntagmittag meist zwischen 2500 und 3000 Metern. Deshalb dürfte nur wenig Niederschlag als Schnee in den Höhen liegenbleiben. Das meiste Wasser werde abfliessen. (sda)

