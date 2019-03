Schweiz

Tessin

Sechs Kilogramm Heroin am Zoll von Ponte Chiasso beschlagnahmt



Sechs Kilogramm Heroin am Zoll von Ponte Chiasso beschlagnahmt

An der schweizerisch-italienischen Grenze in Ponte Chiasso hat die italienische Finanzpolizei sechs Kilogramm Heroin sichergestellt. Die Drogen befanden sich in einem Auto mit niederländischen Kennzeichen.

Der Fahrer wurde festgenommen. Das Fahrzeug wurde mit einem Spürhund genau kontrolliert, weil sich der 60-jährige Holländer durch seine Aufregung und ausweichende, widersprüchliche Antworten verraten hatte, wie die Finanzpolizei in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Das Heroin war unter den Hintersitzen des Autos versteckt. Der Fahrer hatte versucht, mit gemahlenem Kaffee den Spürhund in die Irre zu führen. (aeg/sda)

Aktuelle Polizeibilder: Kaninchen ausgesetzt

Abonniere unseren Newsletter