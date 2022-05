Wieder freie Fahrt am Gotthard nach zehn Kilometern Stau

Nach einem langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels am Mittwoch hat sich die Blechlawine in der Nacht auf Donnerstag vorerst aufgelöst. Am frühen Morgen herrschte wieder freie Bahn auf dem Weg nach Süden.

Zum Start ins Auffahrt-Wochenende kam es vor dem Gotthard zu einem kilometerlangen Stau. Bild: keystone

Über die Auffahrtstage müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf diversen Strecken in der Schweiz mit viel Verkehr rechnen. Am Mittwochabend erreichte der Stau auf der A2 im Kanton Uri zwischen Erstfeld und Göschenen laut dem Verkehrsdienst TCS zeitweise eine Länge von rund zehn Kilometern. Der Zeitverlust auf der Strecke lag demnach bei bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Die Staumeldung: Auffahrtsverkehr sorgt für Stau vor dem Gotthardtunnel

Das Bundesamt für Strassen (Astra) empfahl Reisenden als Alternativen zum Gotthardtunnel die San-Bernardino-Route, den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard sowie den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und den Simplon.

Die SBB setzen zu Auffahrt am Donnerstag und Pfingsten Anfang Juni je 25 Extrazüge ins Tessin und zurück ein. Pro Wochenende stünden den Reisenden damit rund 35'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung, hiess es in einer Mitteilung des Bahnkonzerns. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen komme. (sda)