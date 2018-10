Schweiz

Im Tessin ist am Sonntagmorgen ein deutscher Reisebus mit vielen Jugendlichen an Bord schwer verunfallt.

Ein deutscher Reisecar ist am Sonntagmorgen auf der A2 in Sigirino (TI) in einen Signalisationspfosten geprallt. Laut Tessiner Polizei gab es 13 Verletzte, drei davon sind schwer verletzt. Eine Person sei in sehr kritischem Zustand. Die Polizei sprach zunächst von einem Toten, korrigierte diese Angabe aber später.

An Bord sei eine Gruppe von etwa 16- bis 23-Jährigen gewesen sowie drei Betreuer und der Fahrer. Insgesamt hätten sich im Reisecar 25 Passagiere befunden, sagte ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei. Darunter sollen laut RSI 20 Jugendliche sein. Zunächst war von 40 Passagieren die Rede.

Laut lokalen Medien waren mehrere Ambulanzen, Helikopter und Feuerwehrautos vor Ort.

Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 8 Uhr. Nachdem anfänglich noch mehrere Fahrgäste im Fahrzeug eingeklemmt waren, konnten die Einsatzkräfte bis am Mittag alle Passagiere bergen.

Der Bus war nach Italien unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sigirino nördlich von Lugano. Der entsprechende Autobahnabschnitt ist zwischen Rivera und Lugano Nord in Richtung Süden gesperrt.

