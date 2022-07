Einfluss aufs Klima und Portemonnaie – 12 Punkte zur Initiative gegen Massentierhaltung

Am 25. September stimmen wir unter anderem über strengere Tierschutzgesetze ab. Was die Vorlage «Initiative gegen Massentierhaltung» verlangt, was die Gegner sagen – und was sich bei einem «Ja» ändern würde.

Nicht alle Tiere der Schweiz haben regelmässig Auslauf im Freien. Dies wollen die Initiantinnen und Initianten der Massentierhaltung ändern. Sie fordern unter anderem eine tierfreundlichere Haltung, Einschränkungen der Tierbestände sowie eine schonendere Schlachtung.

Was Massentierhaltung bedeutet – und was sich bei Annahme ändern würde:

Was verlangt Initiative zur Massentierhaltung?

Die Initiative will erreichen, dass Schweine, Hühner und andere Nutztiere besser gehalten werden und verspricht sich mit fünf Forderungen ein Ende der Massentierhaltung.

Forderung 1: Unterbringung und Pflege

Alle Nutztiere sollen bedürfnisgerecht leben können. Dazu gehöre eine artgerechte Fütterung, Beschäftigungsmöglichkeiten sowie eine tierfreundliche Unterbringung (Tiereinstreu).

Forderung 2: Zugang ins Freie

Die Tiere sollen sich regelmässig im Freien bewegen können. So sollen sich auch Schweine auf der Wiese und im Schlamm frei bewegen könne.

Forderung 3: Schonende Schlachtung

Bei der Schlachtmethode soll sichergestellt werden, dass das Leid der Tiere so gering wie möglich gehalten wird, etwa durch kürzere Transportwege oder besseren Kontrollen der Betäubung.

Forderung 4: Reduktion der Gruppengrössen

Die Tiere sollen in kleineren Gruppen gehalten werden und es sollte ihnen mehr Weidefläche zustehen. Zum Beispiel würden nur noch 2000 Legehennen pro Betrieb erlaubt sein – statt bis zu 18'000.



Die Nutztiere würden somit alle mindestens nach den Bio-Suisse-Standards 2018 gehalten werden.

Forderung 5: Importvorschriften

Die Vorgaben 1 bis 4 sollen auch beim Import von Tierprodukten berücksichtigt werden. Und zwar auch bei Lebensmitteln, die tierische Zutaten enthalten, wie Backwaren, Teigwaren etc.

Wie sehen die Bio-Suisse-Standards aus?

Die Richtlinien gehen bei Bio-Suisse über die Minimalanforderungen des Tierschutzrechts hinaus und umfassen verschiedene Vorschriften zur Haltung, Fütterung oder Schlachtung. Für verschiedene Nutztier gelten unterschiedliche Richtlinien.

So steht einem Schwein im Biobetrieb 1.65 Quadratmeter Innen- und Aussenfläche zur Verfügung, bei einem konventionellen Betrieb sind 0.90 Quadratmeter im Innenbereich vorgeschrieben – Auslauf ins Freie muss den Tieren demnach nicht gewährt werden.

Nutziere aus dem Bio-Hof hat nicht nur mehr Bewegungsfreiheit, sondern auch Zugang ins Freie. grafik: watson/leo, daten: fedlex

Bis wann müssten die Betriebe umstellen?

Für die Umsetzung hätte das Parlament drei Jahre Zeit, um die Gesetze zu erlassen. Den Betrieben gewährt man für die Umstellung eine Übergangsfrist von maximal 25 Jahren.

Was bedeutet Massentierhaltung?

Der Duden definiert die Massentierhaltung als «technisierte Tierhaltung in Grossbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte». Eine genaue Definition, ab wann ein Betrieb Massentierhaltung ausübt, gibt es allerdings nicht.

Legehennen im Aussenbereich in Dürnten, Zürich, aufgenommen am 7. Juni 2013. bild: keystone

Das Initiativkomitee bezeichnen die Massentierhaltung als ein «Produktionssystem, in dem die Grundbedürfnisse der Tiere weitgehend missachtet werden». In der Schweiz dürfen bis zu 27'000 Hühner in einer Halle gehalten werden, dies fällt dem Komitee zufolge in die Sparte Massentierhaltung.

Wie viele Tiere dürften pro Betrieb maximal noch gehalten werden?

Bei den Schweinen (max. 1500) sowie bei den Kälbern (max. 300) würde sich nichts ändern. Auch der Maximalbestand der Masthühner (max. 27'000) bleibt bestehen – allerdings dürfen pro Stall nur noch 2000 Hühner gehalten werden.

Eine grosse Reduzierung würde es bei den Legehennen geben: statt maximal 18'000 wären nur noch 4000 Legehennen pro Betrieb erlaubt, mit höchstens 2000 Legehennen pro Stall.

Wie viele Betriebe wären davon betroffen?

Bundesrat und Parlament geht davon aus, dass etwa 3300 Betriebe entweder ihre Tierbestände reduzieren oder ihre Betriebsfläche vergrössern müssten. Die Kosten würden dadurch steigen. Der Bund rechnet bei seiner Regulierungsfolgenabschätzung mit jährlichen Mehrkosten von 0,4 bis 1,1 Milliarden Franken.

Würden die Preise für Fleisch sowie für tierische Produkte steigen?

Die Preise für Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Käse oder Eier würden dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zufolge steigen. Dasselbe gelte auch für Produkte, die tierische Zutaten enthalten, wie etwa Brot, Süssigkeiten etc.

Sind die bilateralen Verträge durch die Import-Einschränkung gefährdet?

Das ist unklar. Wenn nur noch Lebensmittel nach dem Bio-Suisse-Standard (2018) eingeführt werden dürfen, könne dies laut BLV zu einer Kündigung des Agrarabkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweiz führen.

Wie würde sich eine Annahme auf das Klima auswirken?

In der Landwirtschaft gibt es vor allem drei grosse Klimaprobleme: Methan-, Ammoniak- und Lachgasemissionen. Viele dieser Treibhausgase kommen aus der Nutztierhaltung. So entsteht Methan unter anderem durch den Verdauungsvorgang von Wiederkäuern wie Kühen oder Schafen. Ammoniak stammt hauptsächlich aus dem Harn der Nutztiere. Lachgase entstehe beim Zersetzen von Mist und Gülle.

Die Gleichung ist also einfach: je weniger Tiere, desto weniger klimaschädliche Emissionen.

Wo steht die Schweiz im Vergleich zur EU?

Die Schweizer Tierschutzvorschriften sind verglichen mit jenen der EU deutlich strenger. So dürfen in Ländern wie Italien oder Dänemark über 100'000 Hühner in einem Betrieb gehalten werden.

Einen grossen Unterschied gibt es bei der Haltung von Legehennen. In der EU dürfen Legehennen in Käfigen gehalten werden – in der Schweiz ist die Käfighaltung seit 1991 verboten.

Schweine in einem Stall in Salavaux, Waadt, am 7. Juni 2021. bild: keystone

Doch nicht nur bei den Hühnern ist die Schweiz strikter: Deutsche und französische Betriebe halten dreimal mehr Schweine, die sich auf engerem Raum bewegen müssen.

Wer befürwortet die Initiative?



Zu den Befürworterinnen zählen die SP, die Grünen und Grünliberalen. Unterstützt wird die Initiative zudem von Greenpeace, die Kleinbauernvereinigung, diverse Tierschutzorganisationen sowie Pro Natura.

Im Zentrum des Komitees steht die Würde der Tiere. Sie sind der Ansicht, dass das geltende Tierschutzgesetz nicht ausreiche und die leidensfähigen Tiere noch immer «wie eine Ware behandelt» würden. Zudem würde die Gesetzesänderungen nicht nur eine tierfreundlichere, sondern auch eine ressourcenschonendere Landwirtschaft schafften.

Wer lehnt die Vorlage ab?

Bund und Parlament lehnen die Initiative ab. Mitte, FDP und SVP kämpfen gegen die Initiative, da die Schweiz bereits eines «der strengsten Tierschutzgesetze der Welt» habe. Eine Erweiterung sei «vollkommen überflüssig». Denn Würde und Wohlergehen der Tiere seien in der Schweiz bereits gesetzlich verankert.

Die Gegner argumentieren mitunter damit, dass die Initiative internationale Handelsabkommen verletze und die Lebensmittelpreise verteure. Der Bauernverband befürchtet zudem, dass die Vorgaben beim Import von Produkten mit tierischen Inhalten (Kekse aus Butter und Milch) nicht überprüft werden könne.

Zu den Gegnern zählt auch Swissveg, die Interessenvertretung für Veganerinnen und Veganer. Dem Verein zufolge schade die Initiative «möglicherweise mehr, als sie nützen könnte». Die Initiative würde Biofleisch als «völlig unproblematisch» darstellen und suggerieren, dass es in der Schweiz nach Annahme der Vorlage keine Massentierhaltung mehr gebe.