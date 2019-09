Das Schreddern lebender Küken wird verboten

So gut repräsentieren die Nationalrats-Kandidierenden die Schweiz (oder auch nicht)

Das Amt des Nationalrats, beziehungsweise der Nationalrätin, ist so beliebt wie noch nie. In den 22 Kantonen, in denen es ein Anmeldeverfahren gibt, kandidieren insgesamt 4652 Personen auf 511 Listen. Das entspricht einer Zunahme von 22.7 Prozent im Vergleich zu 2015. In den Kantonen Uri, Glarus, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, die je nur einen Nationalratssitz zu vergeben haben, kann jede stimmberechtigte Person gewählt werden.

Doch wie gut widerspiegeln diese möglichen …