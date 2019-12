Schweiz

TV

Bachelor-Finale: Patric sind endlich die Rosen ausgegangen



bild: 3plus/bearbeitung watson

Final Destination 9: Dem Bachelor sind endlich die Rosen ausgegangen



Lasst die Korken knallen und die Hüllen fallen! Ihr dürft aber auch ungeniert etwas anderes machen. Nur zelebriert das Ende dieser «Bachelor»-Staffel würdig.

Grace sagt ja, sie hätte noch nie einen Mann gesehen, der so einen Style habe wie der Bachelor.

Wir auch nicht.

Und am alles entscheidenden Tag hat er sich in Sachen Mode sogar selbst übertroffen. So tief in die Modekiste hat noch nie jemand gegriffen.

Doch was hat Patric dort am Grunde gefunden?

Das. gif: watson

Ein Muschelbehang absonderlichster Art. Ein Mischschmuck zwischen Surferkette Jahrgang 1982 und unglaubwürdigem ozeanischen Ureinwohner-Imitat.

Und das obwohl er weder auf ein Surfbrett gestanden ist noch je ein Feuer umtanzt hat. Was genau will er damit also ausdrücken?

Umfrage Ja, was nur? Ich weiss, was ich will.

Ich weiss nicht, was ich will.

Ich bi z'Thailand ide Ferie gsi.

Abstimmen 2 Ich weiss, was ich will. 0%

Ich weiss nicht, was ich will. 0%

Ich bi z'Thailand ide Ferie gsi. 0%

Vielleicht ging es ihm auch um Individualität. Vielleicht trägt er nicht gerne Anzüge. Vielleicht hält er sie für identitätsraubende Kluften, aus denen er unbedingt ausbrechen will. «Ich werde mich nicht dieser konformistischen, uniformierten Welt beugen, ich nicht!», mag er sich gesagt haben.

bild: 3plus

Das ist verständlich. Aber wer drückt Individualität mit einem solchen Ding aus?

Umfrage Das war eine rhetorische Frage. Wusste ich. Bin ganz zufällig hier.

Abstimmen 2 Wusste ich. Bin ganz zufällig hier. 0%

Die simple Testfrage für Mode-Belange lautet: Würde James Bond so etwas tragen?

Aber wir müssen dieser Kette auch eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie war unbestritten das Highlight des Finals. Vielleicht auch das Downlight, aber auf jeden Fall ein Light.

Sicher, der Bachelor hätte sich wenn schon für etwas gewagtere Muscheln entscheiden können – für Sandklaffmuscheln beispielsweise. Die haben nämlich ein Sipho.

Oder gleich ein paar hübsche «Penisfische» um den Hals hängen, das wäre mal ein Statement!

Hier wäre er fündig gewoden: Jede Menge frisch ans kalifornische Ufer gespülte Ureches caupones; Igelwürmer oder umgangssprachlich Penisfische genannt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bay Nature Magazine (@baynaturemagazine) am Dez 11, 2019 um 11:58 PST

Aber leider hat Patric zu wenig Mut dafür gehabt. Leider ist er bei diesem läppischen Muschelbehang geblieben.

bild: 3plus

«Dafür hat er einen violetten Frack mit Kummerbund angezogen!» mag die Verteidigung daraufhin anführen. Richtig, ABER: Warum hat er in solch einer Aufmachung nicht wenigstens ein bisschen Klavier gespielt?

Ein klitzekleines «Für Elise» hätte doch drin liegen müssen!

bild: 3plus/schlechte bearbeitung watson

«Schapo»», hätten wir da ganz begeistert gerufen.

Und hätte er solches noch mit einer wünschenswerteren Kette verrichtet, so wären wir alle aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Mit unzähligen «Wow, schapo!» wäre er eingedeckt worden.

bild: 3plus/bearbeitung watson

Aber so ist das alles nicht gewesen.

Stattdessen hat sich Patric «gfühlsmässig konzentriert». Kein Wunder, kam dabei heraus, was herauskam.

bild: 3plus

Er schmeisst die wundervolle Sandra schon am Nachmittag raus. Die Frau, der er beim House Running gesagt hat, «I love you, Babe.» Da hat er sich gfühlsmässig offenbar weniger konzentriert.

Er hat keine Rose für die Frau, die niemals ein schlechtes Wort über eine andere Kandidatin verlor.

Die Frau, die nun die zwei übrig gebliebenen Mädchen tröstet und ihnen sagt, dass alles gut werden wird.

Sie war die Mutter. Sie war Maria. Sie war wie eine Blume in der Wüste der Fies- und Oberflächlichkeiten. Eine, von der man nicht ganz sicher sein kann, ob sie vielleicht doch nur eine Fatamorgana war.

bild: shutterstock/bearbeitung watson

Und dann schreitet er fort und dreht Rivana zum siebenhundertsten Mal durch seinen erbarmungslosen Gefühlswolf. LASS SIE ENDLICH ZUFRIEDEN!

Er schien dir zu gefallen, dieser erzwungene Emoporno. Die nackten Seelen. Dein aufdringliches Gebohre an Stellen, wo keine Löcher hingehören. Wie gierig du den austretenden Saft auflecktest und immer nach noch mehr verlangtest. Und war deine Protagonistin erstmal leergesaugt, hast du sie ohne Kleider nach Hause geschickt.

Immerhin ist Rivana endlich frei.

Und geblieben ist Grace.

bild: 3plus

Die Frau, der mit der Nagelpistole ins Auge geschossen wurde. Von ihrem eigenen Cousin.

Die Frau, die sagte: «Ich ha no nie ä Maa gseh mit somne Style und ich sueche eigentlech scho immer so eine.»

Bild: 3plus/bearbeitung watson

Doch was sagt Franzo(h)ni Rose bloss dazu? Video: watson/nico franzoni, linda beciri

Abonniere unseren Newsletter