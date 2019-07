Die Moderatorin der Hauptausgabe der «Tagesschau» widmet sich nach 27 Jahren einer neuen Aufgabe. Ab März 2020 tauscht Katja Stauber ihre Stelle vor der Kamera – Sie wird Produzentin der Hauptausgabe der Nachrichtensendung.

Seit Mitte August 1992 ist Stauber beim Schweizer Fernsehen fix im Moderationsteam der «Tagesschau». Gegenüber dem SRF sagte Stauber: