Swisscom erhöht Abopreise um 191%: So reagieren die Kunden auf den erzwungenen Abowechsel

Marktführerin Swisscom nimmt gleich mehrere alte Handy-Abos aus dem Sortiment. Ausgerechnet treue Kunden werden automatisch auf massiv teurere Abos hochgestuft.

Swisscom mistet ihre alten Handy-Abos aus. Abos wie «Natel swiss liberty», «Natel basic liberty» oder «Natel liberty primo» werden nicht mehr länger angeboten, berichtete am Montag das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Kunden, die davon betroffen sind, haben in den letzten Tagen Post erhalten. Darin steht, dass das alte Abo auf den 8. November automatisch durch ein anderes, teureres Abo abgelöst werde. Die Kunden wurden also nur gut einen Monat vor dem automatischen …