Denner wirbt mit dicken Hunden – Katholiken fordern ein Werberückzug

Werbung

Denner wirbt mit übergewichtigen Hunden – und sorgt für Empörung

Der Schweizer Discounter wirbt mit herzigen und übergewichtigen Hunden – und sorgt für Empörung. Die Kampagne würde die Gesundheit der Tiere herunterspielen, finden Tierschützer. Katholiken fordern gar den Abbruch der Kampagne.

Kugelrunde Hunde, die an der Leine vor Denner-Filialen stehen – der Denner wirbt neu mit übergewichtigen Vierbeinern. Mit den Werbeplakaten will der Discounter darauf aufmerksam machen, dass die nächste Filiale nur einen Hundesprung entfernt ist – und dies nicht für alle ein Vorteil ist.

Für die Werbebotschaft erntet der Discounter nun Kritik. «Tiere zu übermästen, wie ein Deko-Objekt zu stylen und sich dann darüber lustig zu machen, lässt jegliches ethisches Niveau vermissen», sagt Gaby Zimmermann, Präsidentin der Kommission Kirche und Umwelt von der katholischen Landeskirche Thurgau, zu 20 Minuten.

Kritik von Katholiken und Tierschützern

Vroni Peterhans, Präsidentin von «oeku – Kirchen für die Umwelt» fordert gar den Abbruch der Kampagne. Wie bei der sexistischen Darstellung von Frauen müssten Werbetreibende erkennen, dass eine solche Zweckentfremdung von geschaffenen Geschöpfen nicht mehr zeitgemäss sei, sagt Peterhans gegenüber dem Newsportal.

Auch bei Tierschützern stösst der neue PR-Auftritt sauer auf: «Je mehr Tiere so dargestellt werden, desto eher wird Fettleibigkeit bei Tieren als normal angesehen», sagt Oliver Loga von der Tierschutzstiftung «Vier Pfoten» zu 20 Minuten. Man würde die gesundheitlichen Folgen der Tiere durch Fettleibigkeit mit der Kampagne herunterspielen.

Katholiken fordern ein Rückzug der Werbekampagne. bild: denner

Die Aufregung um die übergewichtigen Hunde ist bereits bei unseren Nachbarn in Deutschland angekommen. RTL titelt etwa: Schweizer Discounter Denner wirbt mit fetten Hunden – Tierschützer flippen.

In den sozialen Medien ist man geteilter Meinung. «Null Humor», kommentiert ein Twitter-User. Ein anderer: «Es ist eine Bildmontage, keine Tierquälerei oder eine Verballhornung der Schöpfung.» Doch es gibt auch kritische Stimmen: «Es ist mir ein Rätsel, weshalb es in der Schweiz immer noch so viele Unternehmen, respektive Marken, gibt wie zum Beispiel Denner, welche auf Sauglattismus-Werbung setzen. Peinlich.»

Und wie reagiert Denner? Die Discounter-Kette weist die Kritik zurück und verweist auf die Nachbearbeitung der Bilder. «Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass die Hunde nicht real sind», sagt Thomas Kaderlim, der Mediensprecher der Denner AG. (cst)