3000 Ukrainer tanzen in Oerlikon – einer blieb zu Hause, weil er sich schämt

Rund 3000 Ukrainer, viele von ihnen Flüchtlinge, besuchten ein Konzert der ukrainischen Rockband Okean Elzy in Zürich-Oerlikon. Die Zusammensetzung des Publikums zeigte, wie sich die Flüchtlinge aus dem kriegsversehrten Land von anderen Schutzsuchenden unterscheiden.

Kurt Pelda / ch media

Viele Frauen und ein paar Junge Männer im Publikum: Ukrainer an einem Konzert in Zürich. Bild: Kurt Pelda

Es war ein Meer von blau-gelben Flaggen und Fähnchen, ein für einen Zürcher Vorort eher ungewohnter Anblick. In der Halle 622 in Oerlikon spielte am Mittwochabend die in der Schweiz unbekannte Rockband Okean Elzy auf. In der Ukraine ist die 1994 gegründete Gruppe dagegen eine Legende. Sie konnte dort schon Stadien mit bis zu 100'000 Konzertbesuchern füllen.

In Oerlikon kamen etwas mehr als 3000 Personen zusammen, womit die Konzerthalle fast voll war. Es waren Ukrainer, die schon lange in der Diaspora leben, viele Flüchtlinge und ein paar Weissrussen. Julia, eine 36-jährige Ukrainerin, die jetzt in Dänemark lebt, reiste mit ihrem Rollköfferchen direkt von Kopenhagen an. Angeheizt vom satten Gitarrensound und dem heiseren Gesang des Leadsängers Swjatoslaw Wakartschuk, wurde die Stimmung schnell ausgelassen. In drei Schweizer Landessprachen bedankte sich Wakartschuk für die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz.

Später gab die Band einen Song zum Besten, den der Sänger nach einem Telefongespräch mit einem der Verteidiger der im Mai gefallenen südukrainischen Stadt Mariupol komponiert hatte. Dieser habe ihn um ein Lied gebeten, und Wakartschuk sei nur eine Stunde geblieben, um den Song zu Gunsten der bedrängten Verteidiger von Mariupol zu schreiben.

76 Franken kostete der Eintritt

Die Mehrheit des Konzertpublikums war weiblich, was ja auch der Zusammensetzung der ukrainischen Flüchtlingspopulation in der Schweiz entspricht. Bei den inzwischen rund 70'000 Flüchtlingen mit Schutzstatus S handelt es sich laut den Bundesbehörden überwiegend um Frauen und Kinder. Manche der Fans trugen traditionell gestickte Blusen, Wyschywanka genannt. Andere hatten sich Blumen in die Haare geflochten. Für rund zwei Stunden hatte Oerlikon wohl die höchste Konzentration aufgespritzter Lippen in Westeuropa.

Mit 76 Franken pro Ticket war das Konzert für durchschnittliche Ukrainer sehr teuer. Doch über die Frage, wer in der Schweiz Schutz erhält, entscheidet nicht das Portemonnaie der Flüchtlinge. Zeitweise wurden in den Medien Klagen kolportiert, dass Ukrainer mit teuren Geländewagen in die Schweiz gelangt seien. Allerdings haben auch Wohlhabende das Recht, sich vor einem Krieg in Sicherheit zu bringen.

Die Zusammensetzung des Publikums offenbarte auch schnell, warum ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz eine Sonderbehandlung erhalten, nämlich den Schutzstatus S: Weil es grösstenteils Frauen und Kinder sind, gäbe es erhebliche Probleme, wenn diese in Asylheime mit den mehrheitlich männlichen Asylsuchenden aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika gesteckt würden.

Zweierlei Flüchtlinge

Das Frauenbild, das manche dieser Männer aus ihren Herkunftsländern mitbringen, ist kaum kompatibel mit der Präsenz von Frauen, die es gewöhnt sind, ihre Reize zur Schau zu stellen. Problematisch ist dagegen vor allem ein Privileg der ukrainischen Flüchtlinge: Sie dürfen bis zu 15 Tage pro Quartal in die Ukraine zurückreisen. Das ist ein Schlag ins Gesicht Asylsuchender aus allen anderen Staaten, die das eben nicht dürfen.

Zu fragen wäre daneben noch, warum sich so viele männliche Ukrainer im wehrfähigen Alter unter den Tanzenden und Mitsingenden in Oerlikon befanden. Die Ukraine verlassen dürfen nur Männer mit Behinderungen oder Väter von mindestens drei Kindern sowie gewisse Studenten und Matrosen. Es gibt aber Möglichkeiten, sich mit Bestechungsgeldern vom Frontdienst freizukaufen. Einen, der das gemacht hat und so als Flüchtling in die Schweiz kam, hätte Okean Elzy gerne in Oerlikon gesehen. Er blieb aber zu Hause, weil er sich für seine Flucht schämte.