Grosse Demo in Bern gegen Ukraine-Krieg – hier im Live-Stream

Ukraines Präsident Selenskyj spricht an Solidaritäts-Demo in Bern – hier im Live-Stream

Zum dritten Mal in Folge wird an diesem Samstagnachmittag in Bern gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Mit einer Rede wendet sich in diesen Minuten auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj an die Schweiz.

Der Live-Stream:

Der ukrainische Präsident begrüsste die Leute in Bern und den Bundespräsidenten: «Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Ignazio, ich grüsse alle Schweizer Freunde der Ukraine.»

Die Veranstaltung auf dem Bundesplatz hat um 15 Uhr offiziell begonnen. Sie steht unter dem Motto «Solidarität mit der Ukraine. Stoppt den Krieg jetzt!»

«Krieg gehört nicht zu unserer Welt»

Zu Beginn der Demonstration war der Bundesplatz bereits gut gefüllt. «Was in der Ukraine geschieht, kann überall passieren», riefen die Organisatoren der Menge zu. «We are all one!» Und der ukrainische Botschafter sagte: «Heute ist der 25. Tag unseres Kampfes für die Freiheit der Ukraine und der ganzen restlichen Welt», sagte der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artem Rybchenko. «Ich danke dem Schweizer Volk und allen Politikern für die Solidarität.»

«Krieg gehört nicht zu unserer Welt», sagte auch der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried in seiner Rede an die Demonstrierenden und die Bevölkerung in der Ukraine. Putin und seine Schergen hat diesen Krieg vom Zaun gerissen, sagte der Berner Stadtpräsident. «Und es ist auch bereits klar, wer ihn verlieren wird», sagte er an die Adresse des russischen Präsidenten. Putin habe das russische Volk dabei als Geisel genommen.

Bereits an den vergangenen drei Samstagen haben unter anderem in Bern jeweils Kundgebungen mit 10'000 bis 20'000 Personen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stattgefunden. In Zürich gingen teilweise sogar bis zu 40'000 Menschen gegen den Krieg auf die Strasse. Alle Kundgebungen in der Schweiz sind bislang friedlich verlaufen.

(dsc / aargauerzeitung.ch)