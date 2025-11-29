Was sagst du zu Service Citoyen und zur Erbschaftssteuer? Gib hier deine Stimme ab!

Am Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk an der Urne über die Service-Citoyen-Initiative und die Juso-Initiative über die Einführung einer Erbschaftssteuer. Im Zuge dessen führt das Meinungsforschungsinstitut YouGov Schweiz eine Befragung zu den Gründen für eine Annahme oder eine Ablehnung der beiden Begehren durch.

Die Umfrage richtet sich an alle stimmberechtigten Personen in der Schweiz. Du hast deine Stimme an der Urne bereits abgegeben? Dann sag uns, warum du dich für ein Ja oder Nein entschieden hast!

YouGov Schweiz YouGov Schweiz gehört zu den führenden Schweizer Markt- und Sozialforschungsinstituten. Das Unternehmen entstand aus der früheren LINK Marketing Services AG und wurde im März 2024 offiziell in YouGov Schweiz umbenannt. Weitere Informationen findest du hier.

(leo)