bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Umfrage

Abstimmungen im November 2025: Wie hast du gestimmt?

Was sagst du zu Service Citoyen und zur Erbschaftssteuer? Gib hier deine Stimme ab!

29.11.2025, 09:5929.11.2025, 09:59

Am Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk an der Urne über die Service-Citoyen-Initiative und die Juso-Initiative über die Einführung einer Erbschaftssteuer. Im Zuge dessen führt das Meinungsforschungsinstitut YouGov Schweiz eine Befragung zu den Gründen für eine Annahme oder eine Ablehnung der beiden Begehren durch.

Die Umfrage richtet sich an alle stimmberechtigten Personen in der Schweiz. Du hast deine Stimme an der Urne bereits abgegeben? Dann sag uns, warum du dich für ein Ja oder Nein entschieden hast!

Nimm hier an der Umfrage teil!
YouGov Schweiz
YouGov Schweiz gehört zu den führenden Schweizer Markt- und Sozialforschungsinstituten. Das Unternehmen entstand aus der früheren LINK Marketing Services AG und wurde im März 2024 offiziell in YouGov Schweiz umbenannt. Weitere Informationen findest du hier.

(leo)

Mehr zu den Abstimmungen 2025:

SVP-Mann verschweigt wichtiges Detail – Video mit Ex-Polizist sorgt für Wirbel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rekurs gegen SBB-Grossauftrag nach Deutschland: Peter Spuhler hat entschieden
Bei Siemens im deutschen Krefeld statt bei Stadler Rail in der Ostschweiz sollen 116 S-Bahn-Züge gebaut werden. Dieser Entscheid der SBB sorgte landesweit für Kontroversen. Jetzt ist die 20-tägige Rekursfrist abgelaufen.
Soll Stadler Rail den Gerichtsweg beschreiten und gegen den milliardenschweren Vergabeentscheid der SBB rekurrieren? Stadler-Patron Peter Spuhler war am Donnerstag mit Bundesrat Guy Parmelin in Kasachstan, als die Einsprachefrist ablief. Der Wirtschaftsminister ist zusammen mit einer Unternehmer-Delegation in Astana auf Arbeitsbesuch. Deshalb wollte Spuhler zur Frage des Rekurses keine Stellung beziehen.
Zur Story