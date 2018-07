Schweiz

Miss Schweiz Jastina tappt in die Öko-Falle.



bild: instagram/jastinadoreenofficial

Miss Schweiz tappt in die Öko-Falle 🙃

Für alle, denen die 20-jährige Frau aus Spreitenbach im Kanton Aargau nichts sagt: Am 10. März 2018 wurde Jastina Doreen Riederer zur neuen Miss Schweiz gewählt.

Vier Monate nach der Wahl kommt Jastina in den Genuss ihres ersten Urlaubs – verbringen tut sie diesen auf den Malediven. Gegenüber Blick am Abend lässt die 20-Jährige verlauten: «Dieses Reiseziel wollte ich schon immer mal besuchen. Es war meine erste lange Reise überhaupt und total aufregend!» Riederer fehlte es im Inselparadies im indischen Ozean an nichts: «Ich bin Jetski gefahren, ging schnorcheln und erkundete die Insel. Ich genoss Sonne und Ausblick.»

So weit, so gut.

Ein Beitrag geteilt von JASTINA DOREEN (@jastinadoreenofficial) am Jul 13, 2018

Spannend wird es nun, wenn man im Artikel des «Blick am Abend» etwas nach unten scrollt. Plötzlich verwandelt sich eine vergnügt-glückliche in eine besorgte Jastina. «Die Malediven sind durch den Klimawandel, der zur Steigung des Meeresspiegels führt, in Gefahr, irgendwann überflutet zu werden und unterzugehen.» Sie finde das sehr traurig und schade, sagt die Miss Schweiz, deshalb rufe sie jeden dazu auf, etwas zum Klimaschutz beizutragen. Nach dieser Ausnahmereise werde sie es wieder im Alltag tun. Sie hole ihr Gipfeli mit dem Einrad statt dem Auto – und gehe mit Strom und Wasser sparsam um.

Ein Beitrag geteilt von JASTINA DOREEN (@jastinadoreenofficial) am Jul 17, 2018

Da wird sie ein paar Gipfeli holen müssen, bis sie ihren ökologischen Fussabdruck wieder in Balance bringt.

Auf «myclimate» lässt sich die Menge an CO2 berechnen, welche Jastina Doreen Riederer durch ihren Flug in die Malediven erzeugt hat (Annahme: Zürich-Malé, Hin- und Rückflug, Economy Class, rund 15'600 Kilometer). Ergebnis: 2,9 Tonnen.

Würde Riederer ihre Gipfeli statt mit dem Einrad mit dem Auto holen (Annahme: 5 Kilometer Fahrt, Benzin, Verbrauch: 10 Liter auf 100 Km) entstünde dadurch eine CO2-Menge von 2 Kilogramm. Die amtierende Miss Schweiz könnte anstelle ihres Fluges in die Malediven also exakt 1450 Mal mit dem Auto Gipfeli holen und sich den mühsamen Weg mit dem Einrad ersparen. Ginge sie jeden Sonntag Gipfeli holen, würde dies für knapp 28 Jahre reichen.

Was wir allerdings nicht wissen: Vielleicht ging Jastina ja auch mit dem Einrad auf die Malediven. Denn wie sagt sie so schön:

«Die Malediven sind durch den Klimawandel, der zur Steigung des Meeresspiegels führt, in Gefahr, irgendwann überflutet zu werden und unterzugehen. Ich finde das sehr traurig und schade. Wir müssen Sorge zu unserem Planeten tragen!»

Ferienzeit ist Vielfliegerzeit Video: srf

Die fünf grössten Plastiksünder am Mittelmeer

