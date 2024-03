Skitouren-Unfall im Wallis: Kapo veröffentlicht Aufnahmen von Fundort

Video: watson

Polizei zeigt Aufnahmen vom Fundort der Skitouren-Opfer

Am Sonntagabend haben die Rettungskräfte fünf der sechs vermissten Tourengänger sind im Gebiet des Bergs Tête Blanche gefunden. Die Kantonspolizei Wallis veröffentlicht am Montagnachmittag Luftaufnahmen vom Fundort der fünf Skitourengänger. Auf den Aufnahmen ist ein grosses Loch im Schnee sichtbar. Anscheinend wollten sich die Opfer so vor der Kälte schützen.

