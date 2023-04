Immer wieder kommt es zu solchen Wendungen im Gotthardtunnel. bild: Kantonspolizei Uri

Gefährliche Wende im Gotthardtunnel: Fahrer wird nun verurteilt

Im Dezember wendete ein Mann im Gotthardtunnel – nun wird er verurteilt. Aber er ist nicht der Erste, der dieses gefährliche Manöver durchgezogen hat.

Gegenverkehr, doppelte Sicherheitslinien – das ist der Gotthardtunnel. Und trotzdem gibt es immer wieder Auto- oder Lastwagenfahrer, die im Tunnel zu gefährlichen Wendemanövern ansetzten.

So auch im Dezember: Ein Mann aus Deutschland fuhr am frühen Nachmittag durch den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden. Auf Höhe der Gemeinde Göschenen fuhr er in eine Nische, wendete sein Auto und fuhr wieder in Richtung Norden zurück. Dabei überfuhr er die doppelte Sicherheitslinie. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Später stellte sich heraus, dass der Mann auch keine gültige Autobahnvignette hatte. Für diese beiden Vergehen wurde der Autofahrer nun verurteilt.

Laut der Staatsanwaltschaft Uri hat der Mann mit seiner Fahrweise eine «besondere Gefahr» für alle geschaffen. Er hätte auch nicht über mögliche Folgen seines Verhaltens nachgedacht oder darauf Rücksicht genommen. Was die fehlende Vignette angeht, wirft die Staatsanwaltschaft pflichtwidrige Unvorsichtigkeit vor. Sie erkennen ihn nun wegen grober Verkehrsregelverletzung und Benutzung einer abgabepflichtigen Nationalstrasse ohne die für die Abgabeperiode erforderliche Vignette für schuldig.

Der Mann wird nun zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken verurteilt, wobei die Strafe bedingt ausgesprochen wird, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Noch dazu kassiert der Mann eine Busse von 800 Franken und er muss für die Verfahrenskosten aufkommen.

50 Verfahren im Jahr

Dass Autofahrerinnen und Autofahrer im Gotthard wenden, ist keine Seltenheit. Oberstaatsanwalt Thomas Imholz sagt gegenüber 20 Minuten, dass es pro Jahr deswegen im Schnitt zu 40 bis 50 Verfahren komme. Meistens handle es sich um Personen auf der Durchreise.

Solche Wendungen können sehr gefährlich sein. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

«Glücklicherweise mussten in den vergangenen Jahren keine Unfälle in direktem Zusammenhang mit Wendemanövern im Gotthard-Strassentunnel verzeichnet werden», sagt Imholz. «Allerdings kommt es immer wieder zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die aufgrund solcher Wendemanöver ihre Fahrzeuge stark abbremsen oder gar ausweichen müssen.»

Im Tunnel gibt es keine Wendemöglichkeit. Wer die Richtung also wieder ändern möchte, muss durch den ganzen Tunnel fahren und in Airolo oder Göschenen umkehren.

(oee)