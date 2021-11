Weihnachtsdekoration abgestürzt: Sechs Verletzte im Mythen Center. Bild: keystone

Weihnachtsdekoration stürzt auf Besucher des Mythen Center – 6 Verletzte

Im Einkaufszentrum Mythen Center Schwyz in Ibach ist am Samstagnachmittag eine Weihnachtsdekoration von der Decke gefallen und auf die Besucherinnen und Besucher gestürzt. Dabei wurden sechs Personen verletzt, eine davon schwer.

Der Alarm aus dem Center ging am Samstag nach 14 Uhr ein. Es rückten Angehörige des Rettungsdiensts Schwyz und des Rettungsdiensts Küssnacht aus, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Ein Rettungshelikopter kam ebenfalls vor Ort. Unterstützend wurden auch die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten.

Im Innern des Einkaufszentrums, im Eingangsbereich, lagen mehrere Personen am Boten. Nach ersten Informationen sei in dem Einkaufszentrum ein Teil einer Weihnachtsdecken-Konstruktion heruntergefallen. Eine Person sei dabei so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital habe geflogen werden müssen. Fünf weitere Personen seien leicht verletzt in umliegende Spitäler gebracht worden.

Das Einkaufszentrum sei danach sicherheitshalber evakuiert worden. Im Einsatz stand neben der Feuerwehr und den Rettungsdiensten auch ein Care-Team. Diese kümmerte sich um die Zeugen des Unfalls.



(gh/sda)