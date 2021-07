Schweiz

Und schon wieder zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard



Der Ferienverkehr Richtung Süden ist auch am Montag nicht abgerissen: Gegen Mittag standen die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnel auf einer Länge von zehn Kilometern, wie der TCS auf Twitter meldete.

Bild: keystone

Um zu verhindern, das Automobilistinnen und Automobilisten den Stau umfahren, wurde die Einfahrt in Göschenen UR gesperrt. Wer die Autobahn vor dem Stau verlässt, muss somit über den Gotthardpass fahren.

Vor dem Gotthardstrassentunnel der Autobahn A2 kommt es öfters zu Staus, weil dieser nur einspurig und dosiert befahren werden kann. Am Samstag hatte sich der Ferienverkehr vor dem Nordportal auf einer maximalen Länge von 14 Kilometer gestaut, vor dem Südportal in Airolo TI waren es zehn Kilometer. Am Sonntag waren die Kolonnen etwas kürzer. (sda)

