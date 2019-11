Schweiz

Unfallfahrer von Galgenen war in mehreren Kantonen zur Verhaftung ausgeschrieben



Die Identität des Fahrzeuglenkers, der am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Galgenen SZ tödlich verunfallt ist, konnte dank eines Treffers in der polizeilichen DNA-Datenbankgeklärt werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Schweizer aus dem Kanton St. Gallen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.

Der Verstorbene verfügte über keinen Führerausweis und war in mehreren Kantonen zur Verhaftung wegen unbezahlter Bussen ausgeschrieben.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen kurz nach 4:30 Uhr. Der 29-Jährige raste auf der Kantonsstrasse in Galgenen SZ mit 170 km/h in einen Kreisel, hob ab und flog in ein 50 Meter entferntes Wohnhaus. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Das Haus fing Feuer und ist komplett abgebrannt. Die Familie, die im ersten Stock lebte, verlor dabei ihr Hab und Gut.

