Jedes Jahr das gleiche Lied: Der südwärts fahrende Verkehr hat sich am Donnerstagvormittag vor dem Gotthardtunnel der Autobahn A2 gestaut. Aktuell sind es noch drei Kilometer. Wie der Verkehrsdienst des TCS mitteilte, bedeutet das ein Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.

Damit setzte sich an Auffahrt fort, was am Mittwoch zum Auftakt des verlängerten Wochenendes begonnen hatte. Am Mittwochnachmittag kam es vor dem Nordportal des Autotunnels im Urnerland zu einem Rückstau von bis zu zwölf Kilometern und einer Wartezeit von zwei Stunden.

Grund war neben der Überlastung ein Pannenfahrzeug. Bis zu dessen Bergung war der Tunnel für eineinhalb Stunden gesperrt. Kilometerlange Schlangen wie vor der Covid-19-Pandemie hatten weder das Bundesamt für Strassen noch der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse erwartet. Sie gingen davon aus, dass sich vor allem Personen aus der Deutschschweiz in Richtung Süden aufmachen würden. (rst/jaw/sda)

