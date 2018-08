Kleinflugzeug stürzt in Hergiswil NW ab – mehrere Tote

Flugparade verschoben:

Nach dem Flugzeugabsturz vom Samstagmorgen in Hergiswil NW mit mehreren Todesopfern ist eine für den Nachmittag angesetzte Flugparade am Stanserhorn auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.



Die «OldtimAIR Flugparade» hätte am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr am Stanserhorn stattfinden sollen. Wie der Webseite www.stanserhorn.ch zu entnehmen war, ist der Anlass auf den 15. September 2018 verschoben worden. Der Grund sei der Flugzeugabsturz in Hergiswil, sagte eine Mitarbeiterin der Stanserhornbahn auf Anfrage von Keystone-SDA. (sda)