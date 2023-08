«Mich erinnert das Wetter gerade stark an den Herbst und damit an Jack Stoikers unterschätzte Patent-Ochsner-Hommage ‹Härbst i de Oupe›. Kollege Nico Franzoni sah ich noch selten so hässig vor mir wie damals, als ich ihm sagte, sein Berndeutsch klinge ganz haargenau gleich wie dasjenige von Jack. Eindeutig das reinste Berndeutsch diesseits der Oupe.»

Die Neutralität ist genial – aber sie braucht dringend einen neuen Anstrich

Die Identität der Schweiz wird geprägt durch ihre Neutralität. Doch wenn diese verabsolutiert wird, macht sich die Schweiz zur Zielscheibe von Angriffen - und verkehrt ihren Zweck ins Gegenteil.

Unsere Sommerferien führten uns in den Norden, und unterwegs machten wir Halt in Brüssel. Beim EU-Parlament gibt es ein Besucherzentrum, in dem viel Wissenswertes zu Geschichte und Funktionieren der Europäischen Union zu erfahren ist. Am Ende des Rundgangs kann, wer will, an einem Touchscreen einen Wunsch an Europa eingeben, dieser wird dann auf grosse Bildschirme gebeamt.