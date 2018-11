Schweiz

Kramgasse in Bern teilweise evakuiert – Gerüst droht einzustürzen

Kurz vor ein Uhr wurden bei Kran-Arbeiten in der Berner Innenstadt instabile Elemente an einem Baugerüst festgestellt. Deswegen wurde sicherheitshalber Teile der Kramgasse für jeglichen Verkehr gesperrt. Für Passanten sind die Lauben in der Kramgasse wieder offen. Spezialisten kontrollieren derzeit, ob das ganze Gerüst abgebaut werden muss. Die Dauer des Einsatzes ist noch unbekannt, wie die Berner Polizei gegenüber watson sagte.

Auf der Höhe des Kaffees Lirum Larum wurden Geschäfte vorsichtshalber durch die Polizei evakuiert. Der ÖV, insbesondere die Buslinie 12 ist unterbrochen.



