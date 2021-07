Schweiz

UserInput

Wetter: Hagelwetter im Kanton Bern – Stufe Rot in der Zentralschweiz



Hagelwetter im Kanton Bern ++ Erdrutsch in Brunnen SZ ++ Stufe Rot in der Zentralschweiz

Am Montagnachmittag sind nach einer Beruhigung am Morgen erneut Gewitter über der Schweiz niedergegangen. Den Anfang nahmen die Unwetter im westlichen Jura. Dort ging bei Tramelan BE Hagel nieder. Der Bund erliess eine Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe.

Die Meteorologen rechnen den Nachmittag hindurch und am Abend mit weiteren teils heftigen Gewittern. Wie SRF Meteo mitteilte, befand sich die Schweiz weiterhin in einer südwestlichen Höhenströmung. Deshalb zogen die Gewitterzellen relativ rasch übers Land. Das bedeutet auch, dass in kurzer Zeit Starkregen und Hagel niedergehen kann. Diese sollten aber nicht lange anhalten.

Um den Mittag bildete sich über dem #Jura bereits wieder die erste kräftige #Gewitter-Zelle. Heute Nachmittag kommen gebietsweise weitere Gewitter mit #Hagel, #Starkregen und #Sturmböen auf. ⛈️ ^ls pic.twitter.com/3VZCW9Pxt9 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 26, 2021

Im Tessin gewitterte es noch am frühen Montagmorgen. In Colderio im Mendrisiotto gingen verteilt auf drei Gewitterzüge von Sonntagmittag bis Montagvormittag 155 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Im Juli beträgt die mittlere Regenmenge dort 119 Liter. Daneben waren am Sonntag auch die Gegend am Lago Maggiore und die Magadinoebene betroffen.

Warnung des Bundes: heftige Gewitter möglich. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/q90gQtFLtg — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 26, 2021

Am Sonntag waren Gewitterzüge vom Napf über die Innerschweiz bis ins Appenzellerland hinein gebraust. Sie brachten Starkregen und Hagel mit sich. In Appenzell fielen in zehn Minuten 33 Liter Regen. Die kräftigsten Gewitter entluden sich über dem Zugersee und der Linthebene. Bahnlinien wurden unterbrochen. Mancherorts sah es wegen des Hagels aus wie im Winter.

Die Hochwassergefahr ging am Montag auf hohem Niveau weiterhin zurück, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in seiner Naturgefahrenkarte im Internet festhielt. Am Ausfluss des Bielersees lag die Gefahr noch auf der zweithöchsten Stufe 4. Am Neuenburger-, Bieler- und Murtensee herrschte Stufe 3, also erhebliche Hochwassergefahr. Sehr grosse Gefahr gab es nur noch an der Suhre bei Oberkirch LU.

Erneut heftiges Gewitter im Kanton Schwyz – Erdrutsch in Brunnen

Im Kanton Schwyz hat sich am Montagnachmittag erneut ein heftiges Gewitter entladen. Die Strasse zwischen Brunnen und Gersau ist nach einem Erdrutsch im Bereich Fallenbach meterhoch mit Geröll verschüttet. Meldungen über Verletzte liegen derzeit keine vor.

Dies sagte Florian Grossmann, Mediensprecher der Schwyzer Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weiter seien derzeit die Seestrasse zwischen Seewen und Lauerz, die Wägitalerstrasse zwischen Siebnen und Vorderthal sowie die Strasse zwischen Biberbrugg und Einsiedeln wegen Hochwasser gesperrt.

Bild: watson-user Michael Zurkinden

Das Gewitter sei vom inneren in den äusseren Kantonsteil gezogen, sagte Grossmann. Weitere Details konnte er noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte würden noch immer aufgeboten, bei der Einsatzzentrale seien zahlreiche Meldungen eingegangen.

Bereits am Sonntag hatte sich im Kanton Schwyz ein heftiges Gewitter entladen. 200 Notrufe gingen ein.

Starke Gewitter auch über der Zentralschweiz

Nebst dem Kanton Schwyz war vom heftigen Gewitter in der Zentralschweiz auch das Entlebuch betroffen. Trotz des zeitweise starken Regens sinkt der Pegel des Vierwaldstättersees allerdings weiterhin. Die Stadt Luzern will nun ab Donnerstag die Schutzbauten entlang der Reuss abbauen.

Am späteren Nachmittag gingen bei der Luzerner Polizei bislang vier Meldungen wegen des Gewitters ein, wie Mediensprecher Simon Kopp auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. In Obernau stieg ein Bach an, in Wiggen war eine Strasse mit Wasser überflutet, in Flühli waren Strassenschächte zu und aus Gisikon erreichte die Einsatzzentrale eine Meldung, dass Wasser in einen Keller drang.

Die Gewitterfront zog gegen 13.30 Uhr auf. In Teilen der Zentralschweiz galt die Gewitterwarnung der Stufe Rot. Der Schwerpunkt des Unwetters, das aus Südwest kam und sich mit einer Geschwindigkeit von rund 30 km/h bewegte, lag im Bereich Marbach LU. Wiggen, Escholzmatt, Schüpfheim, Entlebuch, Kriens und Luzern befanden sich auf der weiteren Zugbahn des Unwetters. Etwas später wurde ein Gewitter registriert, das von Alpnach Dorf über Sarnen OW bis nach Weggis LU und Arth SZ zog.

Bild: sda

Ein weiteres Gewitter entlud sich etwas später über dem Kanton Schwyz. Dieses sei vom inneren zum äusseren Kantonsteil gezogen, sagte Florian Grossmann, Mediensprecher der Schwyzer Kantonspolizei, kurz nach 16 Uhr auf Anfrage von Keystone-SDA. Verletzte Personen seien bislang keine bekannt, weitere Details konnte er noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte würden noch immer aufgeboten, bei der Einsatzzentrale seien zahlreiche Meldungen eingegangen.

Trotz dieser erneut heftigen Gewitter in der Zentralschweiz vom Sonntag und Montag rechnet die Stadt Luzern nicht mit einem zweiten Hochwasser, wie sie am Montag mitteilte. Der Gemeindeführungsstab entschied deshalb, ab Donnertag die Schutzbauten entlang der Reuss zu entfernen.

Auch auf dem Ägerisee im Kanton Zug entspannt sich die Lage. Die Ägerisee Schifffahrt wird ab Mittwoch nach einer zwölftägigen Pause wegen des hohen Wasserpegels den Betrieb wieder aufnehmen. (rst/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt 1 / 20 Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt quelle: keystone Schwerer Hagelsturm trifft Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter