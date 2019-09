Schweiz

Demo gegen «Marsch fürs Leben» in Zürich eskaliert



Demo gegen «Marsch fürs Leben» in Zürich eskaliert – Wasserwerfer im Einsatz

In der Stadt Zürich versammeln sich am Samstagnachmittag christlich-konservative Abtreibungsgegner. Und es laufen mehrere Gegendemonstrationen.

Das Wichtigste in Kürze: Christliche Abtreibungsgegner haben sich am Samstag in Zürich-West versammelt. Abtreibungsbefürworter nahmen an Gegendemonstrationen teil, es kam auch zu Störaktionen und Ausschreitungen. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Gummischrot.

Ab 14 Uhr sollte in der Stadt Zürich gegen Abtreibungen protestiert werden. Mit dem «Marsch fürs Läbe» wollten die Organisatoren gemäss eigenen Angaben «ein gemeinsames Zeichen für das Leben setzen». Gegen die Kundgebung, die laut Facebook-Seite auf dem Turbinenplatz startete, formierte sich bereits am frühen Nachmittag Widerstand.

Schon vor dem Start der Kundgebung seien bei Personenkontrollen in der Innenstadt Gegenstände sichergestellt worden, «die auf eine beabsichtigte Störung» des Marsches hindeuten würden, teilt die Stadtpolizei via Twitter mit.

Bei Personenkontrollen wurden Gegenstände sichergestellt, die auf eine beabsichtigte Störung des bewilligten #MarschfürsLäbe hindeuten.

Für #prochoice verweisen wir auf die bewilligte Demo ab #Helvetiaplatz. Alle sollen ihre Kundgebungsfreiheit friedlich wahrnehmen können. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Unsere Einsatzkräfte vor Ort melden, dass im unbewilligten Demonstrationszug Kinderwagen mitgeführt werden, die mit Wurfgegenständen gefüllt sind. ^mo — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Teilnehmer eines unbewilligten Umzugs berichteten von Gummischrot- und Tränengaseinsatz seitens der Polizei. Mehrere Abfallcontainer wurden von Unbekannten angezündet.

Auch ein Wasserwerfer der Polizei war laut Augenzeugen-Berichten am Escher-Wyss-Platz im Einsatz.

Vermummte Personen aus dem unbewilligten Demonstrationszug sind auf der Limmatstrasse und haben diese mit Containern und Baustellenmaterial blockiert. An verschiedenen Orten brennen Container. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Friedliche Gegendemonstration

Auf dem Helvetiaplatz startete am Samstagnachmittag eine bewilligte Gegendemonstration, organisiert von der Juso, unter dem Motto «prochoice». Diese begann friedlich, wie die Stadtpolizei via Twitter verlauten liess.

Ab #Helvetiaplatz hat sich der bewilligte Demonstrationszug mit mehreren hundert Personen in friedlicher Stimmung in Bewegung gesetzt. ^mo — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Und auch beim Puls 5 versammelten sich am frühen Samstagnachmittag Leute zum friedlichen Protest.

1) Heute ist in ZH der „Marsch fürs Läbe“ - eine Demo v. Menschen, die Grundrechte infragestellen (Abtreibung, LGBTIQ-Rechte u. mehr) Lasst uns laut sein!



12.45 Josefwiese (organisiert u.a. vom FrauenstreikKollektiv Zürich)



oder



14 Uhr Helvetiaplatz (organisiert von der Juso — Franziska Schutzbach (@f_schutzbach) September 14, 2019

#Zürich: Die Gegendemo gegen den sog. Marsch fürs Leben sammelt sich! Bereits sind hunderte Aktivist*innen im Quartier und machen klar, dass rechte Fundi-Hetze der Abtreibungsgegner nicht geduldet wird.#amarschfuerslaebe pic.twitter.com/jekYDJUaGp — sozialismus.ch (@sozialismus_ch) September 14, 2019

