−29,9 Grad in La Brévine – es ist arschkalt, imfall ⛄️

Arktische Kaltluft herrscht aktuell in der Schweiz. Spitzenreiter am heutigen Morgen ist Welschenrohr SO und der stets kälteste Ort der Schweiz: La Brévine.

Eisig kalt sind die Temperaturen am heutigen Freitagmorgen, wie MeteoNews mitteilt. Am härtesten trifft es die Bewohner von Welschenrohr SO mit −18,4 Grad, vor Courtelary BE mit −16,8 Grad. Negativer Spitzenreiter ist, wie könnte es anders sein, La Brévine mit stattlichen −29,9 Grad.

Die Spitzenreiter (oder Tiefflieger) der höheren Regionen:

Die Spitzenreiter (oder Tiefflieger) im Flachland:

Leider haben wir keine guten Nachrichten für den Samstagmorgen. Weil's laut MeteoNews …