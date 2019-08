Diese Aargauerin sprach mit Trump im «Oval Office»

Wer kann schon von sich behaupten, den mächtigsten Mann der Welt in seinem Büro getroffen zu haben? Die Menschenrechtsaktivistin Dabrina Tamraz aus Wettingen kann das. Sie sprach mit dem US-Präsidenten über Christenverfolgung im Iran.

Für die Aargauerin Dabrina Tamraz kam alles ganz unerwartet. Die 33-jährige Menschenrechtsaktivistin Dabrina Tamraz wurde Mitte Juli an die zweite Ministerkonferenz für Religionsfreiheit in Washington eingeladen. Tamraz lebt in Wettingen stammt ursprünglich aber aus dem Iran. Sie setzt sich für die christliche Minderheit ein, der sie angehört und die in der islamischen Republik unterdrückt wird.

Eigentlich hätte Tamraz bloss an einer Podiumsdiskussion in Washington teilnehmen sollen. Doch die …