Schweiz

UserInput

Migros: Kunde findet Ring im Brötchen



Stell dir vor, du beisst in ein Migros-Brötli und da steckt ein Ring drin!

Ein watson-User staunte nicht schlecht, als er am Mittwoch in der Migros-Filiale Bern-Wankdorf in sein Brötchen beissen wollte: Auf dem Bürli steckte ein eingebackener Ring. «Ich hätte mir beinahe die Zähne ausgebissen», so der User.



Vermisst jemand seinen Ring? Hier wäre er:

Bild: user-input

Der Migros-Mitarbeiter habe sich nicht besonders für den Vorfall interessiert. «Darum habe ich den Ring kurzerhand mitgenommen und suche nun den Besitzer», so der watson-User.

Er hat sich bereits bei der Bäckerei Jowa gemeldet, welche unter anderem für die Migros backt. Diese hat sich bei ihm entschuldigt und will ihm nun helfen, den Besitzer zu finden. «Leider ist im Ring nur die Karat-Angabe eingraviert und keine Namen», berichtet der watson-User.

Wie konnte der Ring überhaupt im Brötchen landen? «Eheringe sind für die Mitarbeitenden beim Herstellen der Gebäcke erlaubt», erklärt Corinne Harder, Leiterin Kommunikation bei Jowa. (jah)

Abonniere unseren Newsletter