Auch im Kanton Graubünden ist ein Flugzeug abgestürzt



Bild: Ju-Air

Im Kanton Graubünden ist ein «Tante Ju»-Flugzeug abgestürzt – auf 2540 Meter Höhe

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich auf 2540 Metern über Meer. Die Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht, dafür sei es noch zu früh, hiess es am frühen Samstagabend.

Wie der Hersteller Ju-Air nun auf seiner Internetseite bestätigte, handelt es sich um ein Flugzeug des Modells Ju-52.: «Wir haben die traurige Pflicht, mitzuteilen, dass eines unserer Flugzeuge Ju-52 heute, 4.8.2018, verunfallt ist.»

Am Piz Segnas ist ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Laufende Info hier auf Twitterhttps://t.co/AwBZNsi8UU — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Anita Senti von der Kantonspolizei Graubünden bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Berichte verschiedener Medien über einen Absturz. Die Polizei verhängt über der Absturzstelle eine Luftraumsperre, wie die Kantonspolizei auf Twitter mitteilt.

Bild: userinput

Drei zivile Helikopter, zwei Rega-Helikopter und ein Grossaufgebot an Rettungskräften standen am Samstagabend im Einsatz. (leo/sda)

Flugzeugabsturz Piz Segnas

3 zivile Helikopter, 2 Rega-Helikopter und ein

Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

